Schokkend: zoveel twaalf- tot veertienjarigen hebben te maken met sexting

In het digitale tijdperk anno nu zijn wordt het versturen van een fotootje en berichtjes ons wel heel gemakkelijk gemaakt. Hierbij gaat het helaas niet alleen om gewenste appjes, zo ervaren ook jongeren in de leeftijd van twaalf tot veertien jaar. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van die groep weleens te maken heeft met sexting.

Het onderzoek – uitgevoerd door Gaby de Lijster aan de Universiteit Maastricht – brengt in kaart dat een derde van de ondervraagde meisjes van gemiddeld veertien jaar te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo schrijft AD. Ook jongens worden erdoor getroffen; een vijfde van hen heeft ook weleens zoiets ervaren.

Sexting

Hierbij gaat het om gedwongen seks en seksueel getinte opmerkingen, maar ook om sexting. Met dat laatste hebben veel scholieren te maken gehad; maar liefst veertien procent geeft aan weleens een seksueel getint bericht te hebben ontvangen, tegen de wil in.

Lesprogramma’s

Dit wetende besloot De Lijster uit te zoeken of en hoe lesprogramma’s tegen dit seksueel overschrijdende gedrag kunnen helpen. Hiervoor nam ze twee programma’s onder de loep: één volledig gericht op jongens (die zich bijna twee keer zo vaak schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag) en één gericht op kinderen van beide geslachten.

Uit de analyse is gebleken dat beide programma’s voordelen hebben en erbij wederzijds begrip ontstond. Zo had een theatergastles over seksualiteit zeker effect volgens de onderzoeker. ‘Wij zagen dat kinderen er beter door in hun vel zaten’, zegt ze tegen het nieuwsmedium. ‘Hun seksueel zelfbeeld werd positiever. Zeker na een aantal maanden wisten ze beter wat ze op dat gebied wel en niet willen en dat maakt hen weerbaar. Na afloop van de programma’s lieten kinderen zich ook minder beïnvloeden door de mening van hun vrienden.’

Niet verbieden

Momenteel vindt de Week van de Liefde plaats, waarin op sommige scholen meer aandacht wordt besteedt aan seksualiteit. Maar als het aan Gaby ligt, zouden alle scholen voorlichtingsprogramma’s moeten hebben. Het heeft volgens haar in elk geval geen zin om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de doofpot te stoppen of sexting te verbieden, hoe verleidelijk het ook is. ‘Het is er wel en het is niet alleen maar gevaarlijk. Het is belangrijk daarover te praten om bewustwording op gang te brengen.’

Wat denk jij?

Volgens experts zou een betere voorlichting op scholen een positieve invloed op kunnen hebben op seksueel overschrijdend gedrag. Denk jij dat lesprogramma’s de uitkomst bieden? Laat het ons weten!

Bron: AD.nl | Beeld: iStock