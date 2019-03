Grote paniek in Utrecht momenteel. Op het 24 Oktoberplein heeft vanmorgen om 10.45 uur een schietpartij plaatsgevonden waarbij in ieder geval drie doden en negen gewonden zijn gevallen. Het terroristische dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is opgeschroefd naar het hoogste niveau en de dader(s) is (zijn) nog voortvluchtig. De gemeente adviseert iedereen binnen te blijven, omdat nieuwe incidenten niet zijn uitgesloten.

Turkse man gezocht

Intussen is er nog heel veel onduidelijk. Meerdere getuigen van de schietpartij in Utrecht spreken over vier mannen die een lang wapen en een handvuurwapen hadden. De mannen zouden Allahoe Akbar hebben geroepen tijdens het schieten in de tram, meldt Het Parool. De politie wil geen enkele mededeling doen over de inhoud van de getuigenissen. Zojuist heeft de politie bekendgemaakt dat er gezocht wordt naar een 37-jarige Turkse man. Een rode Renault Clio waar de dader(s) mee gevlucht zouden zijn, is inmiddels gevonden.

De tekst gaat verder onder de tweet.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Scholen en moskeeën dicht

Scholen en moskeeën in Utrecht zijn massaal gesloten en allerlei activiteiten in Utrecht én elders in het land afgelast, waaronder het pensioenprotest op het Malieveld in Den Haag en de langzaamaanactie op snelwegen. Ook hebben alle politieke partijen besloten om hun campagne voor de Statenverkiezingen op te schorten en premier Mark Rutte heeft het coalitie-overleg vanmorgen in Utrecht direct na de schietpartij afgekapt.

Zwaargewonden

Het UMC Utrecht heeft naar aanleiding van de schietpartij het calamiteitenhospitaal opengesteld. “De eerste slachtoffers zijn daar inmiddels heengebracht. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen”, aldus het universitaire ziekenhuis. Zojuist is wel bevestigd dat er in ieder geval één dode gevallen is. Ook laat de politie weten dat alle personen die gewond zijn geraakt inmiddels in het ziekenhuis zijn. Onder de gewonden zijn ook mensen die zwaargewond zijn.

‘Ikbenveilig.nl’

Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl opengesteld voor mensen die zich ongerust maken over de situatie in Utrecht. “We merken dat daar op dit ogenblik behoefte aan bestaat”, zegt een woordvoerster. “Hier kunnen mensen laten weten dat ze oké zijn.” In amper een uur tijd hebben al 1770 mensen zich geregistreerd via de website. Al 29 mensen hebben elkaar op die manier gevonden, meldt het Rode Kruis.

‘Denk aan de nabestaanden’

Inmiddels heeft bekend Nederland geschokt gereageerd. ‘Wat een ellende hier in Utrecht’, schrijft Radio 538-dj Coen Swijnenberg, die uit Utrecht komt. ‘Helikopters vliegen af en aan, overal sirenes. Ik hoop zo dat de gewonden het redden. Wat een ellende.’ Özcan Akyol reageert: ‘Vreselijk. Utrecht’. Hij waarschuwt zijn volgers vooral geen beelden van de slachtoffers te tweeten. ‘Ik weet niet, hoor. Maar ik hoef die fotootjes niet te zien van slachtoffers. Denk ook eens aan de nabestaanden, in plaats van je sensatiezucht.’

De tekst gaat verder onder de tweets.

Wat een ellende hier in #Utrecht. Helikopters vliegen af en aan, overal sirenes. Ik hoop zo dat de gewonden het redden. 🙏🏼 Wat een ellende. pic.twitter.com/Mmek3DMP3C — Coen Swijnenberg (@coen) March 18, 2019

Vreselijk. Utrecht. En ik weet niet, hoor. Maar ik hoef die fotootjes niet te zien van slachtoffers. Denk ook eens aan de nabestaanden, in plaats van je sensatiezucht. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) March 18, 2019

‘Doe voorzichtig’

Ook onder anderen Domien Verschuuren, Tim Hofman, Mark van der Molen en Faberyayo leven mee. Frank van der Lende zit naar eigen zeggen gekluisterd aan Radio 1. ‘En voor iedereen in Utrecht: sterkte en doe voorzichtig.’ Nynke de Jong noemt de situatie ‘beangstigend’. ‘Dat is het. Hou je taai, Stadsie.’

De tekst gaat verder onder de tweets.

wat de fuck https://t.co/a692gVEycX — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) March 18, 2019

Utrecht 😔 — Faberyayo (@Faberyayo) March 18, 2019

Dat is het. Hou je taai, Stadsie. https://t.co/RS1nDGWWwx — Nynke de Jong (@nynke) March 18, 2019

Drie doden

De schietpartij in de tram zou aan in ieder geval drie mensen het leven hebben gekost, zo laat de burgemeester Jan van Zanen van Utrecht zojuist weten in een video op Twitter. Negen mensen raakten gewond, drie van hen zijn er ernstig aan toe.

Burgemeester Jan van Zanen reageert op het schietincident eerder vandaag pic.twitter.com/PzI6t2tPtX — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 18, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP