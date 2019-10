Scary! 5x dingen die jij nog niet wist over Halloween

Halloween is het Amerikaanse feest van griezel en horror. Aankomende donderdag op 31 oktober kunnen mensen zich uitleven in het dragen van enge kostuums, het uithollen van pompoenen en het eten van veel snoepgoed. Ook hier in Nederland wordt het trick-or-treat feest elk jaar steeds populairder. Deze vijf dingen wist jij waarschijnlijk nog niet wist over het griezelfeest:

Trick-or-treating boete

Als je ouder bent dan 12 jaar, mag je in Amerika niet meer meedoen aan Trick-or-Treating langs de deuren. Tieners die dat wel doen, kunnen een boete riskeren tussen de 100 en 1000 dollar. In Nederland gelden die regels niet. Eeuwenoud feest

Halloween zou afstammen van het eeuwenoude Keltische nieuwjaarsfeest ‘Samhain’, waar men de overgang van de zomerperiode naar de winter vierde. Daarnaast zouden de Kelten ook geloven dat op deze dag de grenzen tussen de werelden van de doden en de levenden vervaagden. Door kostuums en maskers te dragen, konden de levenden de doden afschrikken. Jack-o’-lanterns

In Amerika noemen ze de uitgeholde pompoenen Jack-o’-lanterns. De traditie is ontstaan uit een oud Iers verhaal over een smid genaamd Jack en de duivel die hem wilde meenemen naar de hel. Oorspronkelijk waren het knollen die werden uitgehold. Deze werden later vervangen door pompoenen, omdat die makkelijker uit te hollen zijn. Aantal snoepgoed vergelijkbaar met gewicht van zes Titanic schepen

Halloween is op Kerstmis na het commercieelste feest van Amerika. Zo besteed de VS jaarlijks 6,9 miljard dollar aan het feest uit. Zo’n 2 miljard dollar gaat naar de snoepwinkels. Dat is ongeveer 600 miljoen pond snoep! Dit is vergelijkbaar met het gewicht van niet één maar wel zes Titanic schepen. Speciale spinnen

Zie jij een spin tijdens Halloween lopen? Niet gevreesd! Het zou namelijk de geest van een overleden naaste zijn. Er wordt gezegd dat deze over je zal waken.

Bron: Viva. Beeld: Pexels.com.