Momenteel liggen RTL reality-programma’s De Villa en Temptation Island behoorlijk onder vuur. Dat er bij de opnames van De Villa grensoverschrijdend gedrag is vertoond, verbaast Samantha ‘Barbie’ de Jong (30), één van Nederlands eerste reality-sterren, niets.

Opnames in abortuskliniek

Toen ze aangaf het niet meer aan te kunnen, werd ze vanuit RTL en door de producent gepusht om tóch door te gaan. “Ze wilden zelfs opnames in de abortuskliniek maken”, vertelt Samantha deze week aan Story.

Gedwongen tot acties

Als geen ander weet Samantha de Jong hoe het is om door de makers van een realityshow ‘gedwongen’ te worden om dingen te doen waar deelnemers niet achter staan. Samantha, die tien jaar geleden als Barbie bekendheid verwierf door haar deelname aan Oh, oh Cherso, vindt het goed dat er nu onderzoek wordt gedaan hoe dergelijke guilty pleasure televisieprogramma’s worden gemaakt.

‘Bij mij zijn zoveel fouten gemaakt’

“Al hadden ze dat natuurlijk veel eerder moeten doen”, vertelt de door verslavingen en psychische problemen geplaagde blondine aan Story. “Bij mij zijn er toen zoveel fouten gemaakt. Dat had een goede les voor latere producenten van dit soort programma’s moeten zijn.”

Postnatale depressie genegeerd

Volgens Samantha ging het bij haar mis toen zij na een zware bevalling haar dochtertje Angelina bijna verloor. “Ik raakte in een depressie. Een postnatale depressie. Mijn huisarts en mijn psycholoog hebben dat toen bij mij geconstateerd. Het was ook in die periode dat ik tegen de makers van onze serie zei dat ik er mee wilde stoppen. Ik kon het niet meer aan. Maar dat gebeurde niet. We gingen gewoon door. Volgens hen zat ik aan contracten vast. Toen ik later nog een keer aangaf dat het écht niet meer ging, gaven ze me een week rust. Daarna ging alles weer verder zoals het was.”

Bron: Story | Beeld: ANP