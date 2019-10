Nederland in de ban van Ruinerwold: lees hier alles wat je wil weten

Nederland dacht gisteren een filmscript onder de neus te krijgen bij het ontbijtnieuws, maar nee. In een kelder in het Drentse Ruinerwold was écht een zeskoppig gezin – een vader en vijf meerderjarige kinderen – aangetroffen dat daar al jaren wachtte op ‘het einde der tijden’. Het verhaal neemt nu de ene na de andere bizarre wending.

Wat is hier in hemelsnaam gebeurd?

De politie zwijgt alsnog over het onderzoek, maar in de media verschijnt allerlei informatie over wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld in de in het groen verscholen, vervallen boerderij. Zo zou ‘klusjesman’ Josef B. (58) de officiële huurder van het pand zijn en zich iedere dag op het erf bevinden, maar nooit melding gedaan hebben van het mogelijk sinds 2010 verstopte gezin. Ze zouden niet van het bestaan van andere mensen hebben geweten, maar tegelijkertijd zou de oudste zoon (25) wél op social media bekend zijn. En waren ze nou wel of niet ingeschreven bij de burgerlijke stand? We zetten alles even op een rij.

Gezinsleden wel of niet bekend bij overheid?

Burgemeester De Groot stelde dinsdag tijdens een persconferentie dat meerdere kinderen van het gezin staan ingeschreven bij de Basis Registratie Personen (BRP). Dit riep de vraag op waarom leerplichtambtenaren dan niet hebben ingrepen. Diezelfde avond wordt door de politie echter weer ontkend dat de kinderen bekend waren bij de gemeente. Zojuist is bekendgemaakt dat geen van de gevonden gezinsleden lijkt ingeschreven bij de basisadministratie. Deze melding doet vermoeden dat dus ook de vader van de vijf kinderen niet ingeschreven staat. De moeder van het gezin zou al in 2004, zes jaar voor de vader en kinderen naar de boerderij verhuisden, zijn overleden.

Hoe kwam het gezin aan boodschappen?

Hier komt die vage klusjesman weer om de hoek kijken. Naar verluidt zorgde B. voor de levensbehoeften en het geld voor het gezin. De man zou zo goed als dagelijks naar de boerderij rijden in een blauwe Volvo. Buren dachten dat hij de boerderij aan het opknappen was en daarom zo vaak langskwam. Hij vroeg weleens wat raad over het verbouwen, maar liet verder nooit wat los over zijn privé-leven. Wel zag hij de man afgelopen zaterdag nog met zijn Volvo vol boodschappen. Tonnie zag 2 grote zakken met toiletpapier. “Dat is wel heel veel voor iemand die alleen woont, dacht ik. Maar op dat moment zocht ik er niets achter”, vertelt hij het Dagblad van het Noorden.

Actief op sociale media

Eén van de zoons van het gezin lijkt profielen te hebben op zowel Facebook en Instagram als LinkedIn. Daarop is te zien dat de 25-jarige ‘Jan’ opgroeide in het Overijsselse Hasselt. In 2005 verhuisde naar Zwartsluis, drie jaar later naar Meppel en sinds 2010 woont hij in het Drentse Ruinerwold. Het account zou sinds afgelopen mei bestaan. In juni 2019 laat hij op Facebook weten een nieuwe baan te hebben als online store manager bij Creconat, dat opvallend genoeg het houtbedrijf van de opgepakte Jozef B. blijkt. Daarna deelt hij regelmatig nieuwe foto’s en berichten. De jongeman heeft geen vrienden op Facebook en deelt vooral foto’s van zichzelf en de natuur. Ook heeft hij meerdere keren gelinkt naar klimaatstakingen. Afgelopen week heeft hij ’s nachts meerdere foto’s gedeeld die gemaakt zijn in Ruinerwold. Waarschijnlijk was hij toen onderweg naar de plaatselijke kroeg, waarvan de eigenaar de politie inschakelde na verhalen van de man. Of de accounts echt zijn, is nog niet bekend.

De 25-jarige Jan uit Ruinerwold, die volgens de verhalen 'geen contact had met de buitenwereld', stelt op zijn LinkedIn dat hij een Xiaomi-telefoon heeft. Op zijn profiel is te zien dat hij ook de LinkedIn-app heeft geïnstalleerd. pic.twitter.com/V9HitIc8Hx — Daniël Verlaan (@danielverlaan) October 16, 2019

Wanneer verscheen de zoon voor het eerst in de kroeg?

De uitbater van de plaatselijke kroeg Chris Westerbeek kreeg een “niet pluis-gevoel” bij de meerdere bezoekjes die ‘Jan’ aan zijn kroeg bracht en belde de politie. De man zag er onverzorgd uit, had een vies baardje en lang vies haar, aldus Westerbeek, en liep in “jarentachtigkleding”. Hij zag de man anderhalve week geleden voor het eerst. “Hij bestelde vijf biertjes, dronk die zelf op”, zei Westerbeek. Daarna vertelde de vreemdeling dat hij lopend uit Meppel kwam. Nadat Westerbeek de politie had gebeld, zijn de agenten nog komen kijken waar de bezoeker naar toe liep, maar die was toen al uit het gezichtsveld. Afgelopen zondag zat hij weer op het terras van het café van Westerbeek. “Ik ben toen een praatje gaan maken. Dat was moeilijk, want de man leek wereldvreemd”, zei Westerbeek. De bezoeker keek steeds naar de grond, maar vertelde de kastelein wel dat hij sinds kort ’s nachts weg kon. Hij vertelde weinig over zijn thuis, zei Westerbeek. “En wat hij vertelde, klopte niet bij zijn leeftijd. Hij klonk kinderlijk. Hij vertelde dat hij al negen jaar niet buiten kwam en al die tijd niet bij een kapper was geweest”, aldus de kroegbaas. De man zou nog hebben verteld dat hij in een boerderij aan de Buitenhuizerweg woonde en nooit een school bezocht. Westerbeek kreeg de indruk dat de man verward was en vroeg of hij hulp wilde. Dat wilde hij, waarna hij opnieuw de politie inschakelde. Tegen hen hoorde hij de man zeggen: “Ik besta niet in deze wereld, in jullie computer besta ik niet”.

Kennelijk kende die jongeman in Ruinerwold die 5 biertjes bestelde wel de functie van geld. Die totale afzondering – en nul kennis van de buitenwereld – gedurende zoveel jaren lijkt me praktisch onmogelijk. #ruinerwold — Wierd Duk (@wierdduk) October 15, 2019

Niet bekend bij andere ‘preppers’

Niet alleen de inwoners van Ruinerwold hadden geen idee van het bestaan van het gezin, ook ‘preppers’ in Nederland hadden geen weet van de zes. Preppers (zo genoemd naar het Engelse werkwoord to prepare) zijn mensen die zich voorbereiden om maandenlang zelfvoorzienend te kunnen zijn na een calamiteit. Nederland telt meer dan 100.000 preppers, schat psycholoog en prepper Jeroen Klaassen, eigenaar van prepshop.nl. “Van zo’n groep als in Drenthe heb ik nooit eerder gehoord. In Amerika zijn zulke mensen wel bekend. Maar daar zijn zulke uitgestrekte, onbewoonde gebieden dat het ook noodzakelijk kan zijn dat je lang voor jezelf kan zorgen”, zegt hij. Prepper Nander Knobben uit Twente vult aan: “Je hebt Doomsday Preppers, mensen die zich voorbereiden op een dag waarbij de wereld vergaat. Onder preppers wordt deze gebeurtenis afgekort tot TEOTWAWKI (The End Of The World As We Know It). Ik dacht eigenlijk niet dat er zulke preppers in Nederland zijn.”

#Ruinerwold

Ik wacht ook op het einde der tijden, maar ik ga wel gewoon elke dag naar m'n werk. En af en toe naar de Burger King, of een mid-weekje Texel. — Ben van Bakel (@BenvanBakel) October 16, 2019

