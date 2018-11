Ronnie Flex onthult wie de moeder van zijn baby is!

Ronnie Flex heeft zeer weinig losgelaten over het feit dat hij vader wordt. Hij wilde geen interviews doen en deed er verder ook geen uitspraken over. Maar we weten eindelijk wie de moeder van zijn eerste kindje is! Het gaat om niemand minder dan Wafae Kefi, ook wel bekend de 24-jarige dj Wef.

Geslacht

Ook het geslacht van zijn kindje is bekend. Hij onthult het grote nieuws op Instagram, waar hij naast de moeder van zijn kindje staat. In zijn handen heeft hij een roze jasje vast. “Issa Gurl”, schrijft de rapper.

Complexe situatie

Eind oktober liet Ronnie weten vader te worden. “Heb dit even voor mezelf gehouden, omdat de situatie best wel complex is”, schreef hij bij een echofoto. “Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al superveel van je. En ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom”, aldus de rapper op Instagram.

Intens Gelukkig

In gesprek RTL Boulevard vertelde al hij onlangs: ‘Ik ben intens gelukkig natuurlijk. Vooral deze laatste dagen omdat het zo dichtbij komt, vind ik het heel erg spannend. Ik droom er elke nacht over. Dan word ik wakker en dan denk ik: is het nu zo ver, of niet.’

