Het ‘Sinterklaasjournaal’ is begonnen en dít vindt Twitter van de roetveegpieten

Elk jaar komt er natuurlijk maar één vraag bovendrijven zodra Het Sinterklaasjournaal begint: hoe zien de Pieten eruit? Gisteravond was het tijd voor de eerste aflevering, waarin we een stoomboot vol roetveegpieten te zien kregen. De reacties op sociale media schoten traditiegetrouw weer alle kanten op.

Lees ook

Oh my: met Sinterklaas kunnen we (hopelijk) chocoladeletterhagelslag op brood strooien

Pieten 2.0

De NTR kondigde eerder al aan dat de Nationale Intocht het zónder Zwarte Pieten moet doen. In Het Sinterklaasjournaal van gisteren legde Dieuwertje voor het eerst contact met de Stoomboot en zagen we ‘Pieten 2.0’ in actie. Er is alleen één Piet die buiten de Stoomboot valt. Huispiet, gespeeld door Maarten Wansink, is in tegenstelling tot de roetveegpieten wel zwart. En dat is volgens sommige kijkers een belachelijke keuze…

Ik vond het toch jammer dat ik een complete Zwarte Piet zag. #Sinterklaasjournaal — Jolien (@JolienVeensma) November 12, 2018

‘De #Huispiet is nog wel gewoon zwart’ Dat is dan wel weer raar 😉 … Veel nieuwe roetpieten in #Sinterklaasjournaal https://t.co/lpcbNzkUt4 — Bart 👍🏼💪🏼🔴⚪️⚫️💪🏼👍🏼 (@Bart1608) November 12, 2018

Ok. We hebben nu dus voornamelijk blanke acteurs en een Zwarte Piet die in de eerste aflevering de rol als schoonmaker heeft. Nee, we zijn écht een stuk opgeschoten! #Sinterklaasjournaal — Heleen Bervoets (@HeleenBervoets) November 12, 2018

Tegenovergestelde

Bij anderen valt het juist verkeerd dat er ‘slechts’ één echt zwarte Piet te zien is dit jaar:

Allemaal lichte pieten in het Sinterklaasjournaal. Mijn zoontje Jeroen (9) is ontroostbaar — Alain Verheij (@AlainVerheij) November 12, 2018

Het is teleurstellend dat een mooie traditie in Nederland verwijderd. Dat is 0,0 racisme. #ProzwartePiet #Sinterklaasjournaal — Marc Official 🙂 (@dagMarc04) November 13, 2018

Het sinterklaasjournaal

Ons zoontje zit nog geen 5 seconde te kijken . En vraagt aan mij papa dat zijn toch geen zwarte pieten die zijn helemaal niet zwart.

Pfff hoe leggen we dit nu weer uit — Rene Janssen (@zanger_rene) November 13, 2018

Meer veranderingen

Maar waarom is de ene Piet donkerder dan de andere? Volgens de NTR ligt dat aan de ervaring. Pieten met méér ervaring, zijn tenslotte vaker door de schoorsteen gevallen. Ook zijn er meer veranderingen, zo schrijft het AD: “De handschoenen en maillots van de Pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het Pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De Pieten dragen ook geen gouden oorringen”.

Ander geluid

Veel twitteraars zijn echter van mening dat deze eindeloze discussie rondom de invulling van dit ‘kinderprogramma’ zijn doel voorbijschiet en op een ander moment gevoerd zou moeten worden:

Gemiddelde leeftijd kijkers Sinterklaasjournaal: 73,4 — Diederik de Groot (@diederikdegroot) November 12, 2018

Een poll op Twitter onder 2 tot 6-jarigen wijst uit dat hun voorkeur uitgaat naar een Sinterklaasfeest zonder ophef. #Sinterklaasjournaal — Sander Adriaanse (@_SanAnders) November 12, 2018

Volwassen mensen die boos zeggen dat ze het Sinterklaasjournaal gaan boycotten #echt pic.twitter.com/JH9FagwHCN — Maartje Jansma (@maartjejan) November 13, 2018

What A Time To Be Alive: het Sinterklaasjournaal trekt meer kijkers dan het reguliere Zesuurjournaal. — Rutger de Quay (@rutger_) November 13, 2018

Niks aan de hand

Gelukkig waren er ook een hoop kijkers wél tevreden:

'Jaaaa! Mam! Hij heeft veegjespieten mee! Vet 🙂 ' aldus mijn 6 jarige glimkind kijkend naar het #sinterklaasjournaal — EliseB (@Kleinvoetnootje) November 13, 2018

Kind 2 geschokt door het sinterklaasjournaal! Niet omdat er alleen roetveegpieten rondliepen (werd voor kennisgeving aangenomen, geen enkel probleem), wel omdat de presentatrice Dieuwertje bleek te heten en niet Biebertje, zoals ze tot dusver dacht. — Leon [The Yearlings] (@gasolinebrother) November 12, 2018

Veel tweets over het #sinterklaasjournaal, maar kennelijk is er erg oppervlakig gekeken… heeft nou niemand gezien dat Hennie Huisman meespeelt? #datispasnieuws — Danny Nooteboom (@dannynooteboom) November 12, 2018

Hee kijk, een hele oude Piet. Die is vast al 10.000 keer door de schoorsteen gegaan. Dat was de zwarte Piet. De rest waren normale pieten. Aldus mijn jongste, 5 jaar. Top gedaan weer #sinterklaasjournaal — Kimske (@kimske) November 12, 2018

Protest

Gisterochtend protesteerden tegenstanders van Zwarte Piet een uur lang op de loopbrug van station Mediapark – tegen Het Sinterklaasjournaal. Een andere groep, de stichting Majority Perspective, eist met behulp van een kort geding dat de Nationale Intocht in Zaanstad niet doorgaat.

Bron: Superguide | Beeld: Hollandse Hoogte