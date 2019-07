Jakkes: gevaarlijke en ‘rennende’ reuzenteek voor het eerst in Nederland gespot

We moeten er helaas aan geloven: de gevaarlijke reuzenteek is voor het eerst in Nederland gespot. In het Drentse dorpje Odoorn zat hij op een paard. Niet in het zadel, overigens. Hij is groot, maar niet zó groot.

Overloper

Onlangs werd het beestje al in Duitsland gezien, vlakbij de grens. Daardoor wisten kenners al dat het een kwestie van tijd was voor het beestje in Nederland zou opduiken.

OMG: hij kan ‘rennen’

De teek wordt ook wel de ‘hyalommateek’ genoemd en is te herkennen aan de bijzondere grootte. Het lijfje is zo’n halve centimeter breed, het vrouwtje van de veelvoorkomende schapenteek (die worden standaard groter dan een mannetje) heeft een lijfje van slechts 0,2 centimeter breed. De reuzenteek gaat actief op zoek naar mensen en dieren (ieewww!), kan rennen (omg) en herkent potentiële slachtoffers op maar liefst negen meter afstand (wat ís dit voor monster?). Om het nog griezeliger te maken: de beestjes kunnen je al rennend tot wel honderd meter volgen. What. The. Hell.

Lange poten

Caroline Clement vond de teek op haar IJslandse paard. “Ik haal dagelijks teken uit mijn paarden en zag meteen dat deze anders was”, legt ze uit aan RTV Drenthe. “Hij heeft heel lange poten en was vooral heel snel.” Ze heeft het beest gelijk in een buisje gestopt en de teek leeft nog steeds.

Kenmerken

Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research houdt zich al jaren bezig met teken en meent dat Caroline inderdaad te maken had met de zogenoemde reuzenteek. “Er zijn vier kenmerken waardoor het er sterk op lijkt dat dit een hyalommateek is. Je kunt het onder meer zien aan het streepjespatroon op de poten en aan de grootte”, legt hij uit. “Bovendien beweegt de teek zich volgens degene die hem heeft gevonden snel.”

Lees ook

Belangrijk: deze plekken moet je de komende tijd extra goed checken op teken

Wat is er nou zo gevaarlijk aan?

Wat de reuzenteek enger maakt dan een gewone, is dat-ie mogelijk het Krim-Congovirus draagt. Het beestje is één van de voornaamste verspreiders van dit potentieel dodelijke ebola-achtige virus. Om het honderd procent zeker te weten, moeten medewerkers van de NVWA of RIVM nog onderzoek doen. Hoe lang dit duurt, is niet duidelijk.

Het lijkt er op dat de reuzenteek naar Nederland is gekomen, zo bericht het AD. Reuzenteken gaan actief op zoek naar mensen en dieren en kunnen slachtoffers al rennend wel 100 meter volgen!#Lymevereniging #Reuzenteek #ADhttps://t.co/muB3H3NXwi pic.twitter.com/Hc319KIHe4 — Lymevereniging (@Lymevereniging) July 14, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock