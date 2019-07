Vader slachtoffer tramschutter in ‘Pauw’: ‘Dit waren haar laatste woorden’

Gisteren vond de eerste inleidende zitting tegen tramschutter Gökmen T. plaats. In de rechtszaal, waar meerdere nabestaanden van de slachtoffers aanwezig waren, liepen de emoties hoog op. René Verschuur, die zijn 19-jarige dochter Roos verloor bij de aanslag in Utrecht, schreeuwde de verdachte zelfs woedend toe. Gisteravond vertelde hij over deze heftige dag in ‘Pauw’.

‘In de ogen kijken’

Daar vertelde hij dat hij de persoon die zijn dochter dit aangedaan heeft “in de ogen wilde kijken”. “Echt in de ogen kijken. Dat was in het begin moeilijk. Ik zat al maar tegen zijn rug aan te kijken, dan loopt de spanning op en op.” Pas aan het eind van de zitting kreeg René die kans.

‘Je bent een varken’

“Ik denk: ik laat de rechter netjes uitspreken en op het moment dat hij wegliep heb ik mijn kans gegrepen. Ik ben opgestaan en riep: ‘Lafaard, lafaard, een varken ben je!’ Hij schrok wel. Ja dat moest, want ik moest hem in de ogen kijken. Dat heb ik gedaan.” René legt uit dat de volgende zittingen nu iets draaglijker zijn voor hem, omdat hij zich anders bij iedere zitting zou afvragen of hij de dader te zien zal krijgen of niet.

Laatste woorden

In de uitzending vertelt René ook wat Roos’ laatste woorden waren. Zijn dochter was het enige dodelijk slachtoffer dat viel ín de tram. Daarin zat ze op het moment van de aanslag te bellen met haar werkgever om haar vakantie te overleggen. “Fuck, ik word beschoten!”, klonk het door de telefoon volgens de vader van Roos. René hoorde vrijwel meteen wat er met Roos aan de hand was, omdat de werkgever meteen na het schrikbarende telefoongesprek contact met hem zocht.

Lees ook

Vader omgekomen Roos (19) schreeuwt tramschutter Utrecht toe in rechtszaal

Afgezet door papa

René zette zijn dochter die ochtend zelf op de tram. “Ik heb haar gebracht, want ze had de bus gemist. Ik ging naar huis en een kwartier later werd ik gebeld. En dan denk je: ‘Hoe is het mogelijk'”, aldus René. Hij zegt te weten dat Roos maar heel kort geleden heeft, maar heeft nog wel vragen waar hij het antwoord nog niet op heeft gekregen. Zo wil hij onder andere weten wat Roos mee heeft gekregen van wat er om haar heen gebeurde en van het moment dat die “psychopaat” langs haar liep. “Ik wil weten of ze bang geweest is.”

Bekijk een deel van het interview in onderstaande tweet:

René Verschuur verloor zijn 19-jarige dochter Roos door de aanslag van Gökmen T. in een tram in Utrecht. Hij moest uren wachten in het crisiscentrum voordat hij wist dat zijn dochter was overleden. “De zaal raakten steeds minder vol.” #Pauw pic.twitter.com/lxpI6E2l88 — Pauw (@pauwnl) July 1, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.