90’s nostalgie! Nederlandse producent maakt remake van tienerhit ‘Heartbreak High’

Er komt een remake van de populaire Australische tienerserie ‘Heartbreak High’. De Nederlandse producent Jeroen Koopman van NewBe heeft de rechten van de jarennegentighit bemachtigd en gaat er een nieuwe Engelstalige versie van maken. Dat heeft NewBe maandag bekendgemaakt.

Cadeautje voor een nieuwe generatie

Koopman was groot fan van de serie, die in Nederland jarenlang werd uitgezonden door de VARA, en probeerde via LinkedIn de rechten in handen te krijgen. “Om nu de kans te hebben om iets fris en actueels te doen met een serie die zo belangrijk was in mijn jeugd, is een geschenk”, laat hij weten. “Ik kan me herinneren dat ik na school naar huis racete om Heartbreak High te kijken en ik vind het heel bijzonder dat ik het kan introduceren aan een nieuwe generatie kijkers.”

Serie is nog steeds actueel

Tegen RTLZ zei Koopman afgelopen zomer over zijn plannen voor een remake: “Het voelt nog steeds heel erg als iets van nu. […] Qua verhaallijnen en gelaagdheid van karakters voelt Heartbreak High heel volwassen. Ook qua diversiteit en inclusiviteit is de serie nog altijd actueel. De leader is misschien wel retro, maar dat is tegenwoordig weer hartstikke in. Ik dacht: hier moeten we iets mee.”

Zien we de originele cast terug?

Brian Abel en Mike Jenkins, die samenwerkten met de overleden oorspronkelijk uitvoerend producent Mike Gannon, zullen als creatief adviseurs bij de remake betrokken zijn. Wanneer Heartbreak High 2.0 op de buis moet verschijnen, is nog niet bekendgemaakt. Wel keren mogelijk acteurs uit de originele serie terug. “Ik ga de originele cast benaderen”, aldus Koopman.

Wereldwijde hit

Heartbreak High, over leerlingen van een middelbare school in Sydney, was van 1994 tot en met 1999 te zien bij de VARA. De knipperlichtrelatie tussen Drazic en Anita, docente Sam die het met een leerling aanlegde en de band tussen Kurt en zijn alcoholistische vader hielden tieners van over de hele wereld aan de buis gekluisterd. De show werd in tachtig landen uitgezonden.

Voor de leuk visten we nog even de originele intro van de serie van het web. Nostalgie!

