Met bakken uit de lucht: komende dagen ontzettend veel regen voorspeld

De komende dagen zonder paraplu de deur uit is er niet bij. Tenminste, als je geen zin hebt om doorweekt in de supermarkt, op werk of bij de sportschool aan te komen. Er komt namelijk een hoop regen aan en daar kan ook de nodige wind bij komen kijken.

Als je een hekel hebt aan nattigheid, wil je de rest van de week waarschijnlijk het liefst binnen blijven. Er zijn namelijk veel buien voorspeld en – helaas pindakaas – er is nauwelijks ruimte voor de zon. Daarnaast belooft het flink te gaan waaien.

Zacht maar guur

Donderdag zal het voornamelijk gaan regenen, maar is er een kansje aanwezig dat de zon zich in de loop van de middag nog even laat zien. En hoewel het een natte dag wordt, wordt het met een gemiddelde temperatuur van 10 graden Celsius wél erg zacht voor de tijd van het jaar. Toch is buiten zijn geen pretje, want de stevige wind maakt er een gure bedoening van.

Kouder

Na donderdag blijft het – don’t shoot the messenger – hetzelfde. ‘Het lijkt de komende dagen eerder herfst in Nederland’, aldus weerman Dennis Wilt tegenover RTL Nieuws. Volgende week dalen de temperaturen; deze zullen overdag rond de 5 tot 6 graden liggen. Vanaf woensdag kan het kwik tijdens heldere nachten zelfs weer onder het vriespunt komen te liggen. Brrr, aangenaam lenteweer lijkt er dus nog even niet in te zitten…

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock