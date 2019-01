Spanje in de ban van peuter Yulen: tweejarige verdwenen in 110 meter diepe put

Het is de nachtmerrie van elke ouder: je kind kwijtraken. Voor de ouders van de tweejarige Yulen uit het Spaanse Málaga is het op dit moment de rauwe werkelijkheid. Hun zoontje viel tijdens een familie-uitje in de bergen in een smalle maar bizar diepe waterput. Hij glipte in het gat van zo’n 25 centimeter breed en zit nu vast op 110 meter diepte.

Stenen verdwenen

Sinds dit weekend is Spanje volledig in de ban van de verdwijning van het ventje. De peuter was met neven en nichten aan het spelen in het gebied. Waarschijnlijk hebben ze de stenen die op de put lagen eraf gehaald, waarna de kleine Yulen erin is gevallen.

Camera’s komen niet diep genoeg

Reddingswerkers zijn sinds gistermiddag op zoek naar het jongetje. Zo wordt er met speciale camera’s aan kabels in de put gezocht. Die beelden hebben helaas nog niets opgeleverd, maar dat zou kunnen komen doordat de camera’s niet verder komen dan een diepte van 80 meter. Er is wel een zakje snoep gezien op de beelden. Dat zakje zou Yulen in zijn handen hebben gehad toen hij in het gat viel.

Onmogelijk

Een vertegenwoordiger noemt de reddingsactie moeilijk en complex. Volgens haar is het dan ook technisch onmogelijk om iemand uit zo’n smalle put te redden. De put is namelijk zo smal dat er geen volwassene in kan om de jongen eruit te halen. Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht om de peuter uit de put te kunnen halen. Mogelijk gaat er een tweede, bredere put gegraven worden naast de bestaande put.

Niet de eerste tragedie voor gezin

Het is voor de familie het tweede drama in iets meer dan slechts een half jaar tijd. In 2018 verloren de ouders Yulen’s ‘grote’ broer Olivier (3) aan een hartaanval.

