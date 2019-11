PostNL schroeft prijzen op: pakket sturen én postzegel worden duurder

Voor het eerst in 5,5 jaar wordt het versturen van een pakket een stuk duurder. Waar het in de laatste maanden van 2019 nog 6,95 euro kost, ga je er vanaf 2020 maar liefst 7,25 euro voor betalen. En niet alleen voor het versturen van een pakketje moet je dieper in de buidel gaan tasten, ook voor een postzegel moet je binnenkort meer betalen.

PostNL heeft maandag bekendgemaakt de prijzen van hun diensten omhoog te gooien. Dit heeft te maken met de kosten door de inflatie die de afgelopen jaren zijn gestegen. De pakkettarieven zijn daarentegen niet evenredig meegestegen, zo stelt het postbedrijf.

Postzegels

Net als vorig jaar stijgt de prijs van een postzegel voor een brief binnen Nederland met 4 cent. Daarmee zal die per ingang van januari niet 87 maar 91 cent gaan kosten, wat neerkomt op een stijging van 4,6 procent. Een zegel voor het buitenland gaat 1,50 euro kosten, 5 cent meer dan nu. Ook de prijs voor een decemberzegel gaat met 5 cent omhoog, tot 0,82 euro.

Pakket versturen

Het bedrag dat je moet betalen om een pakket op de post te doen, gaat met 4,3 procent omhoog. Dit betekent dat het je vanaf het nieuwe jaar 7,25 euro kost in plaats van 6,95 euro. Met de diverse prijsstijgingen blijft PostNL naar eigen zeggen ruim onder de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgestelde maximale stijging te blijven.

Minder postbezorgingen

Het zal je niet verbazen dat er steeds minder post wordt verstuurd. PostNL is daarom noodgedwongen om de tarieven ieder jaar een beetje omhoog te gooien, gezien de winst en omzet onder druk komen te staan. Ook in het derde kwartaal van 2019 is het postvolume weer gedaald. In vergelijking met vorig jaar werd van juli tot oktober maar liefst 10,6 procent minder geadresseerde post bezorgd. Daarentegen steeg het pakketvolume in dezelfde periode met 11 procent, maar dat neemt helaas niet weg dat het marge is gedaald.

Bron: NU.nl, ANP | Beeld: iStock