Pornhub maakt video op vervuild strand om geld op te halen voor beter milieu

Milieubewust is natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt als we het hebben over Pornhub. Maar daar komt wellicht verandering in. De bekende pornowebsite is namelijk een campagne gestart om vervuilde stranden op te ruimen. ‘Wij zijn vies hier bij Pornhub, maar dat betekent niet dat onze stranden dat moeten zijn’, aldus Pornhub-topman Corey Prince.

Dirtiest Porn Ever

Onder de naam Dirtiest Porn Ever gaat de campagne van start om vervuilde stranden op te ruimen. Wat we kunnen verwachten? Iedere keer dat bezoekers een specifieke video bekijken, doneert Pornhub een bedrag aan non-profitorganisatie ‘Ocean Polymers’. Deze organisatie houdt zich bezig met het opruimen van plastic in de oceaan.

Video

In desbetreffende video is te zien hoe het populaire amateurskoppel LeoLulu seks heeft op een strand. Maar niet zomaar een strand: voor de opnames heeft Pornhub namelijk een van de meest vervuilde stranden ter wereld bezocht. In de video zie je dan ook hoe om hen heen het strand wordt opgeruimd door schoonmakers in een Pornhub-uniform.

