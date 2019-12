Het einde van 2019 komt steeds dichterbij en dat betekent dat het tijd is om de balans op te maken. Zo is er bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar de populairste hondennamen van dit jaar. Welke als winnaar uit de bus komt? Er is een top 10 opgesteld én er blijkt een heuse trend gaande te zijn.

We beginnen bij de hype van 2019, op het gebied van hondennamen. Uit onderzoek van platform Rover blijkt dat steeds meer mensen hun trouwe viervoeter naar bekende figuren vernoemen. Disney-klassiekers als Nala en Jasmine winnen steeds meer terrein, maar ook namen van sporthelden zijn in trek. Zo blijkt uit de data – van meer dan twee miljoen hondenbaasjes – dat Jackie, naar voetbalster Groenen, steeds vaker voorkomt.

Hardst gestegen hondennamen

Ook Scooby blijkt een enorm populaire naam voor honden. Deze is het snelst gestegen in de ranglijst van Rover. In 2018 stond-ie nog op plek 1.147, maar dit jaar zien we ‘m maar liefst op de 34e plaats terug. Andere namen die vaker gekozen worden ten opzichte van vorig jaar zijn Laika, Rex, Marley, Buddy en Lady. Wat opvallend is, is dat typische hondennamen minder gewild zijn. Veel blaffende huisdieren krijgen dan ook een naam die ook voor mensen populair is. Neem bijvoorbeeld Bram, Mila en Nora.

Lees ook

Zo lang is het volgens een expert verantwoord om je hond alleen thuis te laten

Top 10 hondennamen

Wat nou die populairste hondennamen van 2019 zijn? Bovenaan staat Max, gevolgd door Luna. Deze twee namen zijn – net als Charlie – al jaren ontzettend hot onder baasjes. Benieuwd naar de volledige top 10? Die vind je hieronder:

Max Luna Lola Bella Pip Bobby Charlie Tommy Bo Cooper

Hondennaam bedenken

Ben jij van plan om in 2020 (of misschien voor het einde van het jaar al) een hond in huis te nemen maar staat er geen naam in de top 10 die bij jou past? En heb je bovendien geen inspiratie? Met de Dog Name Generator van Rover lukt het misschien wél om een passende naam te vinden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Unsplash