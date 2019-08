Peuter in zwembroek urenlang alleen in Scheveningen, ouders meldden zich pas ’s nachts

Een vierjarig jongetje heeft zondagavond urenlang op het politiebureau gezeten zonder zijn ouders. Agenten troffen de peuter rond de 21.00 uur aan bij het strand in Scheveningen. Het kind had alleen een blauwe zwembroek aan.

Pas ’s nachts contact met ouders

De politie deed direct een oproep in de hoop de ouders van de peuter te vinden, maar pas in de loop van de nacht – rond 01.00 uur – is er voor het eerst contact geweest met één van hen.

Jeugdzorg

Een politiewoordvoerder wilde vanmorgen verder niets kwijt over de zaak, maar inmiddels is duidelijk dat het kind herenigd is met zijn ouders. Politiebureau Scheveningen laat weten dat het protocol is dat wanneer een kind langere tijd zonder ouders is, er melding gemaakt wordt bij Bureau Jeugdzorg. Zij gaan nog in gesprek met de ouders.

Lees ook

Lieve, enthousiaste en emo-berichten: BN’ers zwaaien kinderen uit op eerste schooldag

Onduidelijkheid

Het jongetje komt uit Den Haag en is in Nederland geboren. Zijn ouders hebben een andere nationaliteit, maar daarover doet de politie verder geen mededelingen. Het is nog niet duidelijk waarom de ouders er meerdere uren over deden om zich bij de politie te melden.

Wij hebben inmiddels contact gekregen met een van zijn ouders. Bedankt voor het delen van dit bericht. https://t.co/ERYLsOIkU9 — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) August 26, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Unsplash – Vidar Nordli