Petitie gestart na hartverscheurende ‘Robinson’-exit van Rijk Hofman

Afgelopen zondag zagen we hoe het ‘Robinson’-avontuur van Rijk Hofman na vijftien lange, uitputtende, slopende en bovenal eenzame dagen ten einde kwam. Al op dag één belandde hij op Duivelseiland en kwam daar nooit van af. Geen proeven, geen bondjes, geen eilandraden. In Eilandpraat hoorden voor het eerst hoe zwaar hij het écht heeft gehad. En dan breekt je hart een beetje.

Niets zat mee

In het napraatprogramma vertelde Rijk meer over zijn tijd op Duivelseiland. Dat het eindeloos regende waardoor hij geen vuur kon maken, dat hij op dag twaalf pas voor het eerst een kokosnoot te pakken had en dat verder nauwelijks eten had, omdat hij niet kon vissen. Daarvoor moest hij een berg op en hij was zo verzwakt, dat hij dat niet op eigen houtje voor elkaar kreeg. “Toen Kim kwam, heeft ze me echt tegen m’n kont geduwd om me die berg op te krijgen.”

‘Ik dacht dat het erbij hoorde’

Rijk viel in twee weken tijd een duizelingwekkende tien kilo af. Hij kon zijn lichaam niet meer op temperatuur houden en kon niet meer lopen. “Ik dacht dat het erbij hoorde. Ik kwam er pas achter toen Kim bij mij op het eiland kwam dat het niet normaal was hoe ik me voelde. Toen was het al te laat. Ik viel ook tien keer per dag flauw”, vertelde Rijk gisteren nog aan Fatima Moreira de Melo in RTL Boulevard.

In tranen bij de eilandraad

Nadat Rijk zijn laatste balkproef verloor van Kim en Akwasi, was het afgelopen. Omdat Rijk het zo ongelooflijk zwaar had gehad en zo benieuwd was naar alle avonturen die hij gemist had, besloot de productie hem voor zijn terugkeer naar Nederland als verrassing mee te nemen naar de eilandraad. Zodra Rijk zich beseft waar hij is, breekt hij – voor het eerst. “Ik had op het eiland zelf geen één keer gehuild, het was alle opgekropte emotie die eruit kwam”, aldus de doorzetter.

Tóch nog stemmen

De verwondering als hij op hét bankje zit en zich probeert in te leven in hoe spannend zo’n eilandraad moet zijn als je daar zit. Zijn reactie als hij een koker met zíjn naam erop ziet liggen en constateert “dat hij nog echt veel stemmen heeft”. Ook wij worden hier een beetje emo van. Vervolgens zien we hoe Rijk toch nog een stemronde mag meemaken. Hij brengt zet er maar liefst drie in: één stem op Dag één, omdat hij toen met het witte team de eerste proef verloor en op Duivelseiland belandde, één op dag tien omdat hij al twee dagen alleen én in de regen zat, en één stem op dag vijftien, omdat zijn avontuur toen stopte.

Petitie: ‘Gun Rijk een tweede expeditie’

Hoewel we ons zouden kunnen voorstellen dat iemand na een ervaring zoals die van Rijk nooit van z’n leven meer terug zou willen, zou de presentator graag nog een keer meedoen. “Ik heb toch niet echt de Expeditie meegemaakt. Ik heb de film Cast Away meegemaakt, dat is iets heel anders. Ik zou sowieso meedoen, met de voorwaarde dat er geen Duivelseiland meer is.” Rijk is niet de enige die zou willen dat hij nog een keer mee mocht doen. Er is inmiddels een petitie gestart om hem volgend jaar weer mee te laten doen. Deze is al bijna 2500 keer – mede door onze redactie #GoRijk! – ondertekend.

