Last minute een persoonlijk kerstcadeau scoren? Hiér ben je aan het juiste adres

Sinterklaas is weer achter de rug, maar daarmee is het nog niet gedaan met de feestelijke decembermaand. Moet je last minute nog een kerstcadeau scoren? Als je iemand op een persoonlijke manier wilt verrassen, moet je bij Albelli zijn. Enne, Flair heeft een fijne kortingscode voor je!

Van cadeaubonnen tot parfum, een fles wijn of een nieuw paar schoenen: er zijn een hoop dingen op te noemen die een feestje zijn om te geven én krijgen. Maar of zoiets als een tegoedbon ook heel persoonlijk is, valt te betwisten. Bij Albelli kun je daarentegen een gepersonaliseerd kerstcadeau maken. Help de kerstman een handje, want persoonlijker wordt het niet.

Wat dacht je bijvoorbeeld van een foto op een mok?

Hoe leuk is het om voortaan je warme choco tijdens de koude winterdagen te drinken uit een mok waar je geliefde op staat. Een leuk kleinigheidje voor onder de boom.

Een kalender met elke maand een nieuwe foto, om 2019 nóg leuker in te gaan?

Een leuke manier om iedere maand herinneringen te delen met je familie en vrienden. Alle verjaardagen en andere uitjes kun je hier gelijk op toevoegen zodat geen enkele gebeurtenis wordt vergeten.

Of een romantisch vakantiekiekje voor op de muur?

Je kunt deze laten afdrukken op verschillende materialen zoals plexiglas of hout. Zo vereeuwig je een mooie herinnering die tegelijkertijd een persoonlijke touch aan het interieur geeft.

Tel uit je winst

Omdat de maand december al duur genoeg is, kun je nu je cadeaus scoren bij Albelli met maar liefst 20 procent korting. Klik HIER om de korting te pakken. En als je nu bestelt, heb je de spullen gewoon nog op tijd in huis. Albelli steekt het in een feestelijke verpakking voor je en het enige wat jij nog hoeft te doen, is het pakketje onder de kerstboom leggen. Merry Christmas!

