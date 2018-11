Patty Brard krijgt eigen rubriek in RTL Late Night

Patty Brard schuift voortaan elke vrijdag bij Twan Huys aan tafel in RTL Late Night. Vrijdagavond waren 747.000 kijkers getuige van haar eerste bijdrage waarin ze de gebeurtenissen in de media van de afgelopen week besprak.

Eerste editie

Gisteravond was haar eerste editie van de nieuwe rubriek ‘De week van Patty’ te zien op RTL Late Night. Hier besprak ze onder andere de transfer van Arie Boomsma van Net5 naar de EO en de prestaties van het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Duitsland.

Social media

De komst van haar nieuwe rubriek leverde meteen al veel negatieve reacties op. Aan de andere kant lieten fans van Patty Brard weten dat ze nu juist wel van plan zijn te kijken naar RTL Late Night. Maar dan alleen op vrijdagavond…

Patty Brard, voorheen een van de presentatoren van Shownieuws van SBS6, is momenteel ook te zien in Het Perfecte Plaatje en volgt volgend jaar Gordon op als presentator van Hotter Than My Daughter.

Bron & Beeld: ANP