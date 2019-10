De landelijke staking van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs op 6 november gaat door. Maandagochtend verliep het ultimatum dat de onderwijsbonden hadden gesteld om meer geld voor het onderwijs te krijgen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt geen nieuw voorstel te hebben ontvangen van het kabinet.

Staking niet te voorkomen

De onderwijsbonden willen dat het kabinet 423,5 miljoen euro vrijmaakt om te investeren in het onderwijs. Dat geld is volgens de bonden nodig om de salarissen van leraren te verhogen, de werkdruk te verlagen en het lerarentekort aan te pakken. Vorige week woensdag leek de staking al onafwendbaar toen een gesprek bij minister-president Mark Rutte tussen onderwijsbonden en werkgeversorganisaties niets opleverde; er werd geen extra geld vrijgemaakt voor het onderwijs.

Tactisch gekozen datum

Het is de bedoeling van de bonden dat de scholen op 6 november dichtgaan en dat leraren hun werk neerleggen. De bonden hebben deze datum gekozen, omdat op die dag de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer. Tijdens de staking vragen de bonden leraren niet om naar het Malieveld te komen, zoals bij de vorige staking op 15 maart gebeurde. Nu wordt leraren gevraagd zoveel mogelijk via sociale media van zich te laten horen. De bonden organiseren daarnaast wel regionale manifestaties en worden de leraren opgeroepen samen naar de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer te kijken.

Deur op een kier

Woordvoerder Simone van Geest van AOb houdt de deur voor een opschorting van de staking wel open. Als het kabinet alsnog op de proppen komt met de 423,5 miljoen euro, is de staking van de baan.

