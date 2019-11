Anita Sara Nederlof: dít is de opvolger van Merel Westrik bij ‘RTL Nieuws’

De opvolger van Merel Westrik is bekend. Anita Sara Nederlof zal vanaf donderdag 2 januari 2020 de nieuwe anchor zijn bij het ‘RTL Nieuws’.

Anita Sara werkt nu nog bij RTV Utrecht, maar maakt zeer binnenkort de overstap naar RTL. Ze neemt de plek in van Merel Westrik, die afgelopen zomer afscheid nam om haar eigen Net 5-talkshow te kunnen maken. De journaliste zal een vast duo vormen met Antoin Peeters in de uitzendingen van 19.30 uur, maar ze zal ook solo voor de camera verschijnen in de uitzendingen van 18.00 uur en 23.30 uur.

‘Vereerd en blij’

De kersverse RTL-presentatrice was op een bijzondere plek toen ze hoorde dat ze de gelukkige voor de baan was. “Tijdens mijn reis in Peru belde hoofdredacteur Harm Taselaar me op. ‘Je hebt de baan’ zei hij”, vertelt Anita Sara. “En daar stond ik dan; aan de voet van de Machu Picchu, ver van huis, totaal in de war. Ik ben zó vereerd en blij!”

Privéleven

Anita Sara is 29 jaar en komt uit Harmelen. De blondine studeerde Journalistiek en volgde een opleiding aan de toneelschool in Zoetermeer. Ze heeft een relatie met Dennis van Ommeren. Begin dit jaar won ze bij de NL Awards de eerste prijs in de categorie Jong Talent.

