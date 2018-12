Dít belooft de opvolger van ‘A Star is Born’ te worden en de eerste beelden zijn hier

Heb je ‘A Star is Born’ gezien en kun je er maar niet over ophouden hoe fantastisch hij is? Dan hebben we goed nieuws voor je. Over een paar maanden verschijnt wederom een muzikaal feestje op het witte doek, dat nu al vergeleken wordt met de film waarin Bradley Cooper en Lady Gaga schitteren.

De makers van ‘La La Land’ komen met een gloednieuwe film genaamd ‘Teen Spirit’, met Elle Fanning in de hoofdrol. De actrice vertolkt de rol van Violet, een verlegen tiener die droomt van een carrière als zangeres en besluit mee te doen aan een lokale wedstrijd. Maar kan ze de druk wel aan?

Trailer

Bekijk hieronder alvast de eerste officiële trailer van ‘Teen Spirit’ en omcirkel 5 april 2019 in je agenda, want dan wordt de film verwacht in de Nederlandse bioscopen. Wij kunnen niet wachten!

A Star is Born

Het romantische drama met Lady Gaga en Bradley Cooper in de hoofdrollen is in één woord geweldig. De onverwachtse chemie tussen de twee spat van het scherm, de muziek (ingezongen door Gaga én een verrassend getalenteerde Bradley) is prachtig, meeslepend en briljant gekozen bij het verhaal, en werkelijk niets voelt nep, overdreven of onoprecht aan. De film mag dan wel de derde remake zijn van het origineel uit 1937, wij durven te wedden dat-ie beter is dan alledrie de eerdere films. En de soundtrack is minstens net zo fantastisch.

