Zo, genoeg afgekoeld? Opnieuw tropisch warm weekend voor de boeg

Ben jij al plannen aan het maken voor het weekend? Dan doe je er goed aan om zaterdag een dagje niks doen op een chille plek in te lassen. Het wordt deze dag zó warm, dat de kans op nieuwe warmterecords groot is.

Afrikaans cadeautje

Zaterdag blaast de zuidoostenwind hete lucht uit Afrika naar ons land en schijnt de zon volop. In de noordelijke provincies wordt het maximaal 28-29 graden. Op de stranden wordt het tropisch warm met temperaturen van 30-34 graden. Wel kan later vlak aan zee nog een verkoelende zeewind opsteken.

Nieuw warmterecord

Als ergens in het land de temperatuur stijgt tot boven 34,1 graden, dan is het de warmste 29 juni sinds het begin van de metingen in 1901. Ook in De Bilt is de kans op een warmterecord groot. Het huidige record daar bedraagt 31,0 graden en werd gemeten in 1957. Volgens de verwachting van Weeronline wordt het in De Bilt zaterdag 31,7 graden.

Oranje leeuwinnen

Toch kan het nóg extremer. Onze leeuwinnen, die momenteel het WK voetbal in Frankrijk spelen, krijgen zaterdag in de kwartfinale te maken met tropische temperaturen van 34 graden en hoger. De vrouwen spelen in Valenciennes ook nog eens precies op het heetst van de dag; de aftrap is om 15.00 uur. De zon schijnt de hele dag ongehinderd en tussen 12:00 en 15:00 uur is de zonkracht 9. Een onbeschermde huid kan dan binnen tien minuten verbranden. Dat wordt een pittig duel tegen Italië.

Zon-dag

De zondag koelt het dankzij een matige westenwind weer wat af. Aan de kust wordt het 23-24 graden, in het binnenland wordt het op de meeste plaatsen 25-29 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog 30 á 31 graden worden. Wederom is er – tussen enkele stapelwolken door – veel ruimte voor de zon.

