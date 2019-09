Een jeukvrije zomer in 2020? Mogelijke oplossing eikenprocessierups gevonden

Het kan je haast niet ontgaan zijn deze zomer: de eikenprocessierups was overal. Het insect zorgde met zijn brandhaartjes bij duizenden mensen voor nare klachten zoals jeuk en bultjes op de huid. Een remedie was er niet echt, maar nu lijkt de oplossing dan toch gevonden te zijn.

Natuurlijk bestrijdingsmiddel

De oplossing wordt haarfijn uitgelegd door een medewerker van het Kenniscentrum Eikenprocessierups in het vakblad Nature Today. Onderzoekers deden een proef met natuurlijke bestrijdingsmiddelen in Drenthe, om te kijken of ze hiermee het insect konden uitbannen. Hiervoor zetten ze in het begin van de zomer 64 eikenbomen op drie verschillende locaties neer. Op één van de locaties brachten ze het natuurlijke bestrijdingsmiddel aan, terwijl ze de andere bomen onbeschermd lieten.

Tachtig procent minder nesten

Het natuurlijke bestrijdingsmiddel bestond uit planten die de vijanden van de eikenprocessierups aantrekt. Dit zijn onder andere sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. En dit was niet zonder resultaat. Want op de locaties waar de planten waren geplaatst, werden maar liefst tachtig procent minder nesten van de gevreesde eikenprocessierups aangetroffen.

Vijanden in actie

Ook waren de nesten die wél aangetroffen werden aanzienlijk kleiner. Veel waren aangevreten door de sluipvliegen en andere vijanden van de rups. Een medewerker van het Kenniscentrum vertelt over de proef: “Niet alle locaties zijn geschikt voor een dergelijk project. Maar daar waar het mogelijk is, draagt deze aanpak zeker bij aan de beheersing van de eikenprocessierups.”

Bron: Libelle | Beeld: iStock