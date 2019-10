November wordt file-horrormaand: déze rijbaan is de beste keus

Niet iedereen is een ochtendmens. Nóg vroeger je bed uit moeten om files te ontwijken of achteraan aan te sluiten, om maar op tijd op je werk te komen, is dan ook niet bepaald prettig. Of na een lange werkdag óók nog eens eindeloos lang onderweg zijn naar huis, terwijl je het liefst a.s.a.p. lekker op de bank wil ploffen of even wil losgaan in de sportschool. Nee, we hate files. Gelukkig zijn er tips waarmee je toch nét iets sneller bent waar je wil zijn.

November ergste filemaand

November is bewezen de vreselijkste maand van het jaar om de weg op te gaan. In geen enkele andere maand staat het zo vast op de wegen, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB. Dat is voornamelijk te wijten aan drie oorzaken: het doorgaans slechte weer, rijden in het donker en het feit dat er nauwelijks mensen op vakantie zijn. Wat kun je doen tegen dat vreselijke fileleed?

Linkerbaan, gasss

Onderzoek van de Nationale Databank Wegverkeergegevens geeft aan dat je het wel degelijk slim aan kunt pakken in de file, zodat je er zo snel mogelijk uit bent. De verkeersorganisatie vergeleek 64 ochtendspitsen om antwoord te kunnen geven op de vraag welke rijbaan je het beste kunt kiezen in een file. Uit dat onderzoek blijkt dat de linkerrijbaan in veel gevallen het snelst is.

Addertje

In 75% van de gevallen waren automobilisten op deze rijbaan het snelst uit de file. Dit liep op tot wel vier minuten op een file van vijf kilometer. Misschien niet zo gek, want ook buiten de file is dit natuurlijk de snelste rijbaan. Nu moeten volgens de onderzoeker niet alle automobilisten op deze rijbaan gaan rijden, want dan kun je toch weer beter de rechterrijbaan aan gaan houden.

