‘Beste Zangers’ (AVROTROS), ‘Expeditie Robinson’ (RTR5) en – de grote verrassing van afgelopen jaar – ‘Chateau Meiland’ (SBS6) maken dit jaar kans op de Gouden Televizier-Ring. De organisatie maakte de namen van de drie genomineerden donderdag bekend.

Eindelijk raak?

Expeditie Robinson en Beste zangers waren al eerder genomineerd voor de prestigieuze publieksprijs voor het beste tv-programma. Robinson, dat dit seizoen verhuisde van RTL 5 naar RTL 4, dong in 2015, 2017 en 2018 mee. Ook in 2004, toen Expeditie Robinson nog te zien was op Net5, maakte het programma kans op de Televizier-Ring.

Hysterische Martien

Het eindeloos populaire Chateau Meiland verscheen afgelopen voorjaar voor het eerst op de buis en maakt dus voor de allereerste keer kans op de prestigieuze prijs. Best knap, voor een nieuwe show. En iets waar kasteelheer Martien (die binnenkort ook zijn eigen programma krijgt) vást wel een wijntje (of twee) op zal drinken. Aan zijn hysterische reactie op de nominatie te zien (zie onderstaande video), is de fles al open. #WijnenWijnenWijnen

‘Vooral voor jou, Dennis’

Op Instagram heeft Robinson-presentatrice Nicolette Kluijver ook gereageerd op het grote nieuws. Ze steekt in haar bericht de grote afwezige van het huidige seizoen een verdiend hart onder de riem. “Ik wil iedereen bedanken voor het stemmen! We zitten bij de laatste 3: ‘Expeditie Robinson 2018’ genomineerd voor de gouden televizier ring!”, schrijft ze enthousiast. “Hulde voor het team en RTL, dat met zoveel liefde Robinson maakt! Een diepe buiging voor onze expeditieleden, jullie zijn de helden! En… deze nominatie is stiekem het allermeest voor jou, mijn lieve vriend Dennis Weening.” 🌴

Wie volgt Beau op?

Beste zangers schopte het in 2017, net als Robinson, tot de laatste drie. Toen ging de publieksprijs echter naar Zondag met Lubach. Vorig jaar sleepte Beau van Erven Dorens (die nu een top-talkshow maakt en héél erg betere kijkcijfers verdient) de prestigieuze prijs in de wacht met zijn Beau Five Days Inside (dat hij niet langer zal presenteren).

Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt woensdag 9 oktober plaats.

