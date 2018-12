Geen NL-Alert ontvangen? Dít moet je veranderen aan je telefooninstellingen

Hoorde jij klokslag 12.00 uur ook een hoop gepiep om je heen, maar bleef jouw telefoon stil? Het was geen bericht in een groepsapp waar jij niet in zit; de overheid stuurde op dit tijdstip ter controle een NL-Alert. Geen bericht gehad? Hier komt het door en zó zorg je ervoor dat je telefoon de volgende keer wel af gaat.

Met het NL-Alert kan de overheid mensen waarschuwen wanneer er sprake is van grote rampen of calamiteiten. Via deze weg krijg je dan te horen wat er aan de hand is en hoe je het best kunt handelen. Om te zien of de dienst optimaal werkt, wordt er eens in de zoveel tijd een controlebericht uitgestuurd. Op die manier weet je ook meteen of jouw telefooninstellingen goed staan.

Handmatig

NL-Alert werkt op basis van ‘cell broadcast’, een techniek die ook werkt wanneer het mobiele telefoonnetwerk uit de lucht is. Je krijgt de berichten wél alleen wanneer jouw telefoon op de juiste manier is ingesteld. Bij de meeste smartphones hoef je hier niets voor te doen, maar op sommige toestellen moet je handmatig aangeven dat je zogeheten noodmeldingen wilt ontvangen. Op deze website kun je vinden hoe je jouw telefoon NL-Alert proof kunt maken. Wel zo veilig!

