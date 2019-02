Oppassen geblazen: zo gemakkelijk trap je in de nieuwe vorm van WhatsApp-fraude

Als er één app is die ze we meerdere keren per dag (lees: 24/7) gebruiken, is het WhatsApp wel. Helaas zijn ook cybercriminelen daarvan op de hoogte en worden steeds meer mensen opgelicht via de berichtenservice op smartphones.

Lees ook: WhatsApp komt met nieuwe functie die je leven een stuk relaxter maakt

Als je een berichtje krijgt van je moeder, partner of zus, gaan er waarschijnlijk geen alarmbellen af. Maar als dat vanaf een ander nummer is dan normaal én je uiteindelijk gevraagd wordt om geld over te maken, zul je je wél zorgen moeten maken. Het zou dan namelijk zomaar kunnen dat er een poging wordt gedaan om jou op te lichten.

‘Nieuw telefoonnummer’

Steeds vaker sturen cybercriminelen vanaf een 06-nummer een bericht naar hun beoogde slachtoffer via WhatsApp. Dit wordt meestal gedaan vanuit de naam van een familielid van de persoon in kwestie, zélfs met een recente foto erbij. Hierbij wordt dan het excuus gebruikt dat diegene net is overgestapt naar een andere provider en daarom een nieuw telefoonnummer heeft. Vervolgens wordt gevraagd om een geldbedrag, en helaas hebben criminelen hier al een hoop mensen mee weten op te lichten. Ook komt het voor dat afzetters nog een stapje verder gaan; in sommige gevallen nemen ze iemands WhatsApp-account over door jouw registratiecode te misbruiken.

Duizenden euro’s

Met de nieuwe vorm van WhatsApp-fraude hebben cybercriminelen al veel geld bij elkaar weten te sprokkelen. Sterker nog, er zijn verhalen bekend van mensen die duizenden euro’s afhandig is gemaakt omdat ze oprecht dachten iemand in nood te helpen.

Hóé dan?

Maar hoe komen cybercriminelen aan jouw telefoonnummer? Hoe komt diegene aan een foto van jouw moeder of beste vriendin? En weet diegene óók nog eens jullie namen en jullie band te achterhalen om het cirkeltje rond te krijgen? Helemaal precies weten we het helaas niet, maar de politie heeft er wel ideeën over. Zo wordt gedacht dat oplichters telefoonnummers van Marktplaats of Facebook halen; ook wordt het sociale medium hoogstwaarschijnlijk gebruikt om persoonlijke informatie te achterhalen en foto’s eraf te plukken. En ja, helaas is een berichtje dan al gauw verstuurd.

Registratiecode

Hoe het zit met die registratiecode en het overnemen van jouw WhatsApp-account? Dat zit zo: met die bewuste code – die ter verificatie in een sms-bericht wordt verstuurd – kunnen fraudeurs zich met een paar simpele klikken voordoen als jou. Hoe ze dan aan die code komen, gezien deze in jouw inbox belandt? Vaak beginnen oplichters over een advertentie op Marktplaats en zeggen ze hun WhatsApp-code per ongeluk naar jouw telefoon gestuurd te laten hebben. Heb je inderdaad zo’n code ontvangen maar niét aangevraagd? Verstrek deze dan nooit aan iemand anders, want het gaat wel degelijk om een code die is gekoppeld aan jouw WhatsApp-account.

Goed opletten

Geen slachtoffer worden van deze manier van internetfraude? Regel nummer één: wees altijd alert. Krijg je een berichtje van een telefoonnummer dat je niet kent? Check dan eerst of een van je contacten écht een nieuw nummer heeft. Vooral als er aan je gevraagd wordt of je (veel) geld over wil maken, is het belangrijk om dit te doen. Ook is het verstandig om extra maatregelen te nemen om veiliger online te zijn. Stel bijvoorbeeld de tweestapsverificatie in op WhatsApp en scherm je accounts op social media zo veel mogelijk af. Better safe than sorry!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl, RTL Nieuws | Beeld: iStock