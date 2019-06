‘Nieuwe verdachte in beeld in Madeleine McCann-zaak’

De Britse tabloid The Mirror zegt te weten dat de Portugese politie een nieuwe verdachte op het spoor is.

Dit kan betekenen dat de politie een stukje dichterbij het antwoord op de vraag wat er met Madeleine McCann gebeurd is. Het kleine meisje verdween toen zij met haar familie in Praia da Luz op vakantie was.

De doorbraak in het onderzoek zou komen door een tip van een Britse collega-agent. De verdachte zou een ‘vreemde’ man zijn die ook in 2007, het jaar dat Madeleine vermist raakte, in de Algarve verbleef.

Ook de Portugese krant Correio da Manha meldt dat de politie iemand op het spoor is. De krant zegt dat de politie ‘bijna weet wat er gebeurd is’. Momenteel weet alleen de politie wie de verdachte persoon is.

Twaalf jaar

Een ontknoping in de zaak zal veel emoties oproepen. Al twaalf jaar wordt er gezocht naar het Britse meisje. De ouders van Madeleine, Kate en Gerry McCann, hebben hun zoektocht nooit gestaakt. Ook niet toen zij een lange tijd zelf verdacht werden door de Portugese politie.

Dit voorjaar kwam de zaak weer onder de aandacht toen Netflix een docu-serie over de verdwijning van Madeleine McCann uitbracht.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP