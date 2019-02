Woohoo, éindelijk een FLAMINGO! 230 nieuwe emoji’s aangekondigd voor 2019

Er bestaan momenteel al honderden emoji’s waarvan je het grootste gedeelte waarschijnlijk nooit gebruikt. Tóch worden we altijd weer héél erg blij van nieuwe figuurtjes en poppetjes waarmee we los kunnen tijdens het appen. Vandaag is het weer feest: er zijn maar liefst 230 nieuwe exemplaren aangekondigd!

Vrolijk bericht

De 230 nieuwe emoji’s zijn goedgekeurd door het Unicode Consortium, de instantie die jaarlijks bepaalt welke plaatjes aan het aanbod worden toegevoegd. De nieuwe batch verschijnt (leuheuk!) later dit jaar.

Lekker kleurrijk

Van de nieuwe emoji’s bestaat het grootste deel uit alternatieve varianten van bestaande plaatjes. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om andere geslachten en huidskleuren bij de twee figuren die elkaars handen vasthouden. Verschillende symbolen komen daarnaast beschikbaar in meer kleuren. Zo verschijnt het hartje nu ook in het wit en bruin, en komen er meer kleuren voor cirkels en vierkanten.

Een ‘go’ voor de flamingo!

Van sommige van de volledig nieuwe plaatjes vragen we ons af hoe we ooit zonder hebben gekund. Want ja, éindelijk is-ie in aantocht: de flamingo! Ook worden we erg blij van de té gezellige orang-oetan en de luiaard, de oester, warme wafel, falafel-balletjes en het pakje drinken, en de gapende smiley.

Uitgebreid beperkt

Bij deze emoji-update is er extra gedacht aan de mensen met een beperking. Zo verschijnen er figuurtjes in een rolstoel en een rolator, een doof persoon, een blindenstok en een blindengeleidehond, een oor met een gehoorapparaat en een kunstarm en -been.

Aan de bak, nerds

Wanneer de nieuwe emoji’s zijn te gebruiken, is nog niet bekend. De komende maanden kunnen techbedrijven de plaatjes implementeren en uitbrengen via software-updates voor smartphones en computers.

