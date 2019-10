Drie jaar (!) wachten wordt eíndelijk beloond: op deze datum start ‘Toren C’ weer

Fans van ‘Toren C’ hebben iets leuks om naar uit te kijken: het nieuwe, zevende seizoen is eindelijk in aantocht. NPO3 maakt vandaag bekend wanneer we op de bank kunnen ploffen voor de eerste aflevering.

Na drie jaar terug op de buis

De komische serie keert vanaf 5 januari wekelijks terug op de buis. Toren C, gemaakt door én met komedie-queens Maike Meijer en Margôt Ros, keert na een pauze van ruim drie jaar terug.

Bekende gasten

De nieuwe afleveringen bieden als vanouds weer plek aan enkele bekende gasten. Onder anderen pianist Wibi Soerjadi en rechter en televisiepresentator Frank Visser zullen in de komende reeks – waarin het leven op een Nederlandse kantoorverdieping uiteraard wederom centraal staat – meespelen. Interessante keuze, we zijn héél benieuwd. #lol

Kantoortuin-struggles

Het nieuwe seizoen is het zevende in de reeks. In Toren C vertolken Ros (54) en Meijer (52) en andere acteurs verschillende personages, zoals portiers en pubermeisjes en uitvergrote karakters uit de kantoortuin. Verder werken er verschillende gastacteurs mee aan het programma, dat in het najaar van 2008 voor het eerst werd uitgezonden.

Onlangs kon je als kijker een gastrol winnen in het nieuwe seizoen:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.