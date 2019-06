Nieuw onderzoek: je hebt geluk met een oudere zus

Je oudere zus is one of a kind. Je kijkt tegen haar op (meestal dan!), ze geeft je (carrière)advies, je leent haar kleren, je past op haar kindje, jullie zetten een matchy tatoeage. Kortom: you love her! En je kan niet zonder haar en haar garderobe (minus de momenten dat ze de baas speelt). Een ander bijkomend voordeel: de kans is groot dat je gelukkiger bent met haar in je leven.

Er zijn heel wat onderzoeken over het hebben van broers en zussen. Zo schijnt de oudste thuis de slechtste chauffeur te zijn, de tweede telg heeft een grotere kans om een gangster te worden, en zijn mannen met een zus dé perfecte partner. Hou je het nog bij? En nu is er een onderzoek dat gaat over het hebben van een oudere zus…

Het onderzoek: gelukkiger met een zus

Als jij dacht dat je oudere zus alleen maar vervelend is (lees: bazig, betweterig en overbezorgd), think again. Het onderzoek toont aan dat het hebben van een oudere zus (vooral als je een tiener bent, tussen 17 en 15 jaar oud), een grotere kans hebt om gelukkiger te zijn.

Verbindende factor

Volgens de psychologen van het onderzoek zijn oudere zussen vaak de verbindende factor in het gezin. Ze willen graag het gezin samenbrengen én houden. Was een familieweekend met Moederdag het idee van je oudste zus? Vast! Daarnaast zorgt een oudere zus er vaak voor dat andere gezinsleden hun emoties eerder uiten, wat ook weer voor verbinding zorgt.

Een hecht gezin zorgt weer voor een stabiele mentale gezondheid. Het uiten van je emoties is nodig voor een goede mentale gezondheid, en het hebben van een oudere zus helpt daar dus bij. Je wordt er gelukkiger én optimistischer van.

Bron: Bedrock.nl | Beeld: iStock