Topnieuws voor koopjesjagers: déze budgetketen komt naar Nederland

Dol op Action, Flying Tiger en mooie spullen voor kleine prijzen? Dan hebben we goed nieuws voor je. Mirage Retail Group, het voormalige Blokker Holding, haalt de Chinese koopjeswinkel MINISO naar Nederland. De winkelketen opent volgend jaar drie winkels in ons land, in Amsterdam, Eindhoven en Utrecht.

Gigantische keten

MINISO zit de laatste jaren flink in de lift. Het bedrijf opende de eerste winkel in 2013 en nog geen twee jaar later waren dit er in China ongeveer driehonderd. Inmiddels telt de onderneming 4.800 winkels in 86 landen. Eind volgend hoopt MINISO meer dan tienduizend winkels te hebben.

Hoge verwachtingen

“Ik ben erg blij dat wij erin zijn geslaagd om de exclusieve franchiserechten voor de populaire en snelgroeiende MINISO-formule in Nederland te verwerven”, reageert Mirage Retail Group-directeur Michel Witteveen. “De winkels van MINISO zijn wereldwijd zeer succesvol en ik heb ook hoge verwachtingen voor Nederland.”

Winkel vol ‘euroknallers’

De Chinese onderneming doet het goed vanwege de verkoop van alledaagse consumentenproducten tegen lage prijzen. De winkels bieden een assortiment van tweeduizend artikelen, waarvan het merendeel een prijs heeft van onder de 5 euro.

Niet vergelijkbaar met andere shop

“MINISO is niet vergelijkbaar met enige andere winkelformule in Nederland. Het heeft een frequent wisselend assortiment aan designartikelen van hoge kwaliteit en een zeer aantrekkelijke prijs”, sluit Witteveen af. De exacte winkellocaties en openingsdata zijn nog niet bekend.

Benieuwd wat je ongeveer kunt verwachten? Bekijk voor een impressie de opening van de eerste winkel in Londen in onderstaande video:

Bron: NU.nl | Beeld: Peter Smulders