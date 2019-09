In een nieuwe aflevering van ‘Niets liever dan een kind’ zagen we presentatrice Leonie ter Braak gisteravond in gesprek met Jane (24) en Sebastiaan (38). Zij heeft een enorme kinderwens, maar had jarenlang geen idee dat hij zich had laten steriliseren.

Wanneer zeg je zoiets?

Ruim drie jaar geleden kregen de twee een relatie en het duurde niet lang of duidelijk was dat samen een kindje krijgen een mooi toekomstbeeld was. Sebastiaan, die al drie dochters heeft uit een eerdere relatie, hield echter geheim dat hij zich had laten steriliseren. “Er was nooit een geschikt moment om het te zeggen”, vertelt hij aan Leonie.

Droom in duizend stukjes

Het geheim kwam uit toen het hele gezin samen op de bank zat en het onderwerp ‘broertjes en zusjes’ aangesneden werd. Sebastiaans oudste dochter, die niet wist dat de sterilisatie nog geheim was, zei toen: “Huh, dat kan toch niet? Papa kan toch geen kinderen krijgen?”

Obsessie

Daarna stortte de wereld van Jane in en werd haar kinderwens alsmaar groter. Ze raakte geobsedeerd door zwanger worden. “Ik zette hem heel erg onder druk. Ik was echt heel vervelend. Ik kocht alleen maar babyspullen en deed zwangerschapstesten terwijl ik helemaal niet zwanger kon zijn.”

Mislukte ingreep

Uiteindelijk besluiten de twee dat Sebastiaan een hersteloperatie zal ondergaan, maar als de ingreep mislukt, is dat een nieuwe klap in het gezicht van Jane. Ook Sebastiaan schrok: “Daar was ik echt ziek van”.

Toch nog hoop

Er blijkt nu toch nog hoop voor het stel. Artsen hebben via een andere weg zaadcellen van Sebastiaan kunnen verwerven. Nu zetten de twee alles in op een ICSI-traject, waarbij een zaadcel wordt geïnjecteerd in het plasma van de eicel.

