Grote kans dat je een deel van het Netflix-aanbod mist: zo kun je het wél zien

Heb jij de taalinstellingen in Netflix op Nederlands staan? Logisch, maar dat blijkt niet de beste keuze te zijn. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat je dan ruim zes procent minder ziet van het aanbod dan mensen die hun account op Engels hebben staan.

Nederlandse kijkers krijgen 78 van de 1253 series op Netflix niet te zien als hun account op de Nederlandse taal ingesteld staat, zo blijkt uit onderzoek van Streamwijzer. Victorious, Sam & Cat en Angry Mom zijn bijvoorbeeld compleet onzichtbaar voor deze kijkers. Andere series, zoals Avatar: The Last Airbender, hebben slechts een enkel seizoen beschikbaar voor mensen met Nederlandse instellingen.

Films

Het filmaanbod op Netflix is minder afhankelijk van je taalinstellingen. Slechts zes van de 2231 films zijn niet beschikbaar als een kijker kiest voor een andere taal dan Engels. Dat is slechts 0,3 procent van het totale filmaanbod.

Reden

Volgens Netflix komt de verminderde selectie doordat ze iedereen met een Nederlands taalprofiel series en films aan willen bieden met Nederlandse ondertiteling of stemmen. Van sommige Engelstalige media zijn deze niet zomaar beschikbaar, waardoor de serie of film niet wordt weergeven. Volgens het platform verbergen ze dus niet expres een deel van hun aanbod.

Aanpassen

Nu je dit weet, snappen we dat je als de wiedeweerga je taalinstellingen in Netflix wil aanpassen. En het goede nieuws is dat het zo gepiept is. Log in bij de streamingsdienst, klik rechts bovenin op jouw icoontje en ga vervolgens naar ‘account’. Scroll naar beneden tot je ‘mijn profiel’ ziet staan en klik op ‘taal’. Verander ‘m van Nederlands naar Engels, sla de boel op en geniet meteen van het extra stukje aanbod dat je ineens te zien krijgt. Kind kan de was doen!

Bron: ANP | Beeld: iStock