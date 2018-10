Gooi Gossip Girl, Riverdale én Pretty Little Liars in de blender en je krijgt: YOU, een nieuwe dramashow die nu al vergeleken wordt met deze grootheden. Netflix brengt de serie vanaf 26 december naar Nederland!

YOU heeft met – houd je vast – Penn Badgley (ja, Dan Humphrey uit Gossip Girl) een superknappe hoofdrolspeler te pakken. Hij speelt echter wel een behoorlijke creep, Joe Goldberg genaamd. Een stalker die verliefd wordt op de beeldschone Beck (Elizabeth Lail) en met behulp van internettrucjes álles doet om haar voor zich te winnen.

En die obsessie krijgt een duistere wending met moord tot gevolg. Kan de BFF van Beck, Peach (gespeeld door Shay Mitchell, Emily uit Pretty Little Liars), hem op tijd stoppen?

Riverdale

Alsof dat nog niet genoeg was, komen we er nu ook achter dat YOU dezelfde producers heeft als Riverdale! En wij rankten eerder al de Riverdale-personages op een schaal van irritant tot BAE. In Amerika komt YOU overigens momenteel al op de buis. Wij mogen vanaf eind december ook een begin maken. Ein-de-lijk!

Bron: Superguide | Beeld: Netflix, still uit video