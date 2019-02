Netflix komt met loeispannende nieuwe bankplakker á la ‘The Sinner’

Dat Netflix met knalseries weet uit te pakken, bewezen ze al eerder met Riverdale, You en Stranger Things. En ook dit keer ziet hun trailer van de nieuwe serie Quicksand er veel belovend uit. De Zweedse Original-serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Malin Persson Giolito en wordt nu al de opvolger van The Sinner genoemd.

Bingemateriaal

De thriller is gebaseerd op de gelijknamige roman, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot beste misdaadsroman van het jaar. Het verhaal draait om de eenvoudige scholiere Maja, die na een school shooting in Stockholm wordt opgepakt voor de aanslag. Naarmate de afleveringen vorderen, ontdekken we steeds meer persoonlijke details over Maja én welke band ze net had met één van de vermoordde jongens. Een beetje Élite meets The Sinner, lijkt ons.

Wie is wie?

De hoofdrol in Quicksand wordt vertolkt door de Zweedse Hanna Ardéhn. De 23-jarige actrice was al eerder te zien in enkele Zweedse producties, maar heeft hiermee haar internationale doorbraak te pakken.

Haar tegenspeler is Felix Sandman (20). Hij raakte al eerder bekend onder het Zweedse publiek als lid van de boyband FO&O. De band ging in 2017 uit elkaar, waarna Sandman zijn solocarrière startte. Hij werd in 2018 de Zweedse inzending voor het Eurovisie Songfestival en lijkt nu zijn horizon te willen verbreden met een uitstapje naar het acteervak.

Veelbelovend

Het script van de Netflix Original werd geschreven door Camilla Ahlgren, die ook schrijfster is van het megasuccesvolle The Bridge. Vanaf 5 april kun je genieten van Quicksand, exclusief op Netflix. Kom nu vast in de stemming met de gloednieuwe teaser-trailer:

