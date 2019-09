Netflix onthult volledige trailer van langverwacht filmvervolg Breaking Bad

Netflix heeft de eerste volledige trailer voor ‘El Camino: Breaking Bad’ vrijgegeven. De film verschijnt 11 oktober exclusief voor de streamingdienst en vervolgt Jesse Pinkmans verhaal na het laatste seizoen van Breaking Bad. Voor het eerst krijgen we uitgebreid te zien hoe moeilijk dat voor Jesse wordt.

Verder waar de serie eindigde?

Eerder werd duidelijk dat de film zou draaien om Jesse, de rechterhand van voormalig hoofdrolspeler Walter White. Het lot van Jesse bleef in het laatste seizoen van de serie onbekend. Wel was in de allerlaatste aflevering toen zien how Walter na een schot roerloos op de grond ligt wanneer de politie arriveert. Daarmee werd aangenomen dat de serie eindigde met zijn dood, maar dat-ie ook daadwerkelijk overlijdt, is niet te zien…

Meesterlijke actie

Het zou dus zomaar kunnen dat Walter geheel onverwachts toch opduikt in de film, wat toch wel een meesterlijke actie van Netflix zou zijn. Het verhaal van El Camino houdt de streamingsdienst vooralsnog angstvallig geheim.

Zouden die voeten misschien van Walter zijn…?

Beste serie ooit

Breaking Bad kwam in 2014 na vijf steengoede seizoenen ten einde en wordt gezien als één van de beste series ooit. Daarna volgde nog een spin-off serie van de louche advocaat Saul Goodman, genaamd Better Call Saul.

Bekijk de veelbelovende trailer hieronder.

Bron: Superguide | Beeld: Still