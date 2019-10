Nú op Netflix: Meryl Streep in ‘The Laundromat’, over het Panama Papers-schandaal

Op Netflix gaat vandaag de film ‘The Laundromat’ in première. De film over het Panama Papers-schandaal is al voordat-ie te zien is in opspraak geraakt. Advocaten Jurgen Mossack en Ramon Fonseca menen dat zij ten onrechte zwart worden gemaakt en klagen Netflix aan voor smaad en wilden voorkomen dat de film verschijnt.

Panama Papers-schandaal

De film, met topacteurs Meryl Streep, Sharon Stone, Gary Oldman, Antonio Banderas en David Schwimmer in de hoofdrollen, vertelt over het internationale Panama Papers-schandaal uit 2016. Grootschalig onderzoek over verdachte offshore-accounts van prominenten (óók enkele Nederlanders, onder wie oud voetballer Clarence Seedorf) kwam daarin aan het licht. Wie het verhaal destijds maar ingewikkeld vond, wordt wellicht wijzer van de film, waarin de volgende vraag centraal staat: Hoe blijven vijftien miljoen miljonairs in tweehonderd verschillende landen nou rijk?

Zwartmaken van ‘witwassers’

‘Met advocaten als deze’, geeft Netflix zelf al het antwoord. De advocaten waar Netflix naar verwijst, zijn echter allesbehalve blij met de film. Deze zou hen ten onrechte zwartmaken. De mannen, die in het drama worden vertolkt door Oldman en Banderas, klagen Netflix onder meer aan wegens smaad. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Invloed op rechtszaak

Mossack en Fonseca stellen dat ze worden neergezet als “meedogenloze, harteloze advocaten die betrokken zijn bij het witwassen van geld, het ontduiken van de belasting, omkoperij en andere criminele activiteiten”, zo leest de aanklacht. De raadsheren denken dat The Laundromat ervoor kan zorgen dat de toekomstige rechtszaak tegen hun inmiddels opgeheven firma zal worden gekleurd. “Als de aap eenmaal uit de mouw is, dan is het onmogelijk het terug te draaien zonder dat er al een oordeel is geveld.”

De advocaten sloten hun bedrijf afgelopen maart, twee jaar nadat de miljoenen papieren waar ook gegevens van hun cliënten in stonden uitlekten.

‘The Laundromat’ is nú te zien op Netflix. Bekijk de trailer in onderstaande video.

