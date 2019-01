Worden het ‘douze points’? Nederlandse songfestivalact is gekozen

Spannend: de AVROTROS heeft de songfestivalact voor Nederland uitgekozen voor het eerstvolgende Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Dat zegt Cornald Maas, die in de selectiecommissie zit.

Lees ook

Zien: Temptations Fabiola deed blijkbaar ooit mee aan het Junior Songfestival

Geheim

Maar wie ons kikkerlandje mag gaan vertegenwoordigen in Israël? Dat moeten ze helaas nog héél even geheim houden.

‘Behoorlijk onverwacht’

We zijn maar wat benieuwd wie de Waylon, O’G3NE, Douwe Bob, Common Linnets of Anouk van 2019 gaat of gaan worden. Aan Shownieuws laat Cornald weten: “Ik weet alles, maar ik ga niemand verlossen. Het wordt in elk geval heel erg goed. Én behoorlijk onverwacht.”

Even speculeren hoor

Onverwacht, dus. Hmmm… dat schept toch enigszins verwachtingen. Een paar niet voor de hand liggende namen die ons te binnen schieten: Caro Emerald? Kensington? Lisa Lois? Offf… Within Temptation? Tja, het kan natuurlijk allemaal.

‘Razend enthousiast’

“Ik ben er zelf razend enthousiast over. En geloof ook dat het heel erg veel kans heeft om hoog te eindigen straks”, sluit hij geheimzinnig af. Onze zuiderburen hebben overigens vorige week bekendgemaakt wie ze naar Israël sturen in mei, dus wellicht komt de grote onthulling ook voor ons sneller dan gedacht.

Duurt nog even

Voor het echte muziekfestijn moeten we nog wat langer geduld hebben: de halve finales vinden plaats op 14 en 16 mei, de ‘grande finale’ op 18 mei.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP