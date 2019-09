Gisteravond werd Nederland opgeschrikt door verschrikkelijk nieuws uit Dordrecht: bij een gezinsdrama in de wijk Sterrenburg kwamen een vader (35) en twee kinderen (8, 12) om, een vrouw van 27 werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels is duidelijk dat ook de vrouw aan haar verwondingen is overleden. Het nieuws hakt er enorm in…

Buurt in shock

Er wordt uitgegaan van een gezinsdrama en vooralsnog wordt de vader van het gezin gezien als de dader. De man, een agent, zou met zijn dienstwapen hebben geschoten. De man en de vrouw zouden in scheiding liggen. Burgemeester Wouter Kolff spreekt van “een heel hechte buurt” die volgens hem volledig “in shock” is.

Verdrietige sfeer

Op de school van één van de twee doodgeschoten dochtertjes is de schok groot. Volgens Jitze Ramaker, voorzitter college van bestuur van de scholenstichting H3O, is de sfeer op Het Kristal heel bedrukt en verdrietig. Het achtjarige kind zat in groep vijf van de school op een steenworp afstand van het huis waar het drama maandagavond plaatsvond.

Slachtofferhulp

“We hebben een protocol voor dit soort gebeurtenissen en dat is in werking gesteld”, aldus Ramaker. “We hebben vandaag een dubbele bezetting. Ook alle leraren en leraressen die vrij waren, hebben zich toch gemeld. Ook is er slachtofferhulp en een schoolmaatschappelijk werkster op school. Er zal veel worden gepraat met de kinderen.” Woensdag zal voor het kind op de school een gedenkhoekje worden ingericht. Het oudste kind dat om het leven kwam, zat op het VMBO op het Isula College, dat ook deel uitmaakt van de koepel.

‘Met geen pen te beschrijven’

Ook bij de voetbalclub waar beide meisjes speelden, is de verslagenheid groot. Op de website van V.V. Wieldrecht laat het bestuur weten: “Onze gedachten en ons medeleven zijn bij een ieder die bij het drama betrokken is, de familie op welke wijze dan ook kent, ouder van, speelster, dochters van… Dit valt met geen pen te beschrijven.” De club heeft de wedstrijden van donderdag en zaterdag van het Dames 1 team en van de Meisjes Onder 13 zijn, afgelast.

Milly Boele

De wijk in Dordrecht werd ruim negen jaar geleden ook opgeschrikt door een moord gepleegd door een politieman. De twaalfjarige Milly Boele werd na een dagenlange vermissing gevonden, begraven in de tuin van een politieman. Hij bekende zijn buurmeisje te hebben vermoord nadat hij haar seksueel misbruikt. De zaak beheerste wekenlang het nieuws.

Op Twitter delen veel Nederlanders, onder wie buurtbewoners en betrokkenen, hun medeleven:

Waarom je kinderen meenemen in jouw eigen shit die je niet kunt oplossen, twee onschuldige kinderen van 8 en 12 met een toekomst neem je mee de dood in, waarom??? Ik kan hier echt niet bij en wordt hier zo verdrietig van😔 R.I.P. #Dordrecht #gezinsdrama — Chris1983 (@Chris19839) September 10, 2019

Ik ben er de hele tijd al mee bezig, maar dit verhaal kent alleen maar verliezers. Die arme opa's en oma's, kleinkinderen, (schoon)dochter en (schoon)zoon in 1 klap weg.. Ergens wel 'fijn' dat de mama weer bij haar kindjes is, in hoeverre dat fijn is natuurlijk. 😢 #Dordrecht — Lisanne (@_LSNN_) September 10, 2019

Ik wil het niet zeggen. Mag het niet zeggen. Maar ik lees net dat de moeder in #Dordrecht is overleden. Wil het niet. Mag het niet. Maar diep in m'n hart ben ik daar een soort van 'blij' voor. Jeetje, hoe kom je anders zoiets te boven als je overleeft? #rip 😢 — Ivo Vittali (@ivovittali) September 10, 2019

Dordrecht trending op Twitter… Ik heb heel slecht geslapen en hoopte dat alles gewoon een boze droom zou zijn. Maar het lijkt er niet op. — Ingeborg Kooiman 🇳🇱🦁🏆 (@IngeborgKK) September 10, 2019

Dan ben je 12 en 8 jaar oud en dan word je leven beëindigd omdat je vader en moeder ruzie hebben. Onschuldige kinderen die er niks aan kunnen doen! 😢 #Dordrecht #zotriest — M (@ThaMausah) September 10, 2019

Ik dacht even boodschappen te gaan doen. Dat werd werken. Een in en in triest drama in Dordrecht. Nu naar huis, naar mijn kinderen kijken, een kusje geven en luisteren naar hun gesnurk. Soms is het werk gewoon niet… https://t.co/U7g1p3Y9oc — Jordy Nijenhuis (@jordy_nijenhuis) September 9, 2019

Dat hersens complex werken,weet ik uit ervaring;maar hoe in godesnaam ontstaat de kortsluiting die leidt tot iets zoals dít ???

4 levens, waarvan 2 nog maar amper begonnen …

Hartverscheurend Gezinsdrama Dordrecht eist ook leven van moeder Maryori (27) https://t.co/N4dPknMkcG — Pris©illa (@PriMarCe) September 10, 2019

Bizar dat dit in je eigen wijk kan gebeuren. Zo oneerlijk, zo onbegrijpelijk. Sterkte aan alle betrokkenen.🙏 #dordrecht #sterrenburg https://t.co/4wFN6Jk2ij — Damian van Toer (@damianvantoer) September 9, 2019

Bron: ANP | Beeld: ANP