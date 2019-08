Op de nazomer! Zo mooi wordt het weer in september

Augustus is pas net begonnen, maar één ding kunnen weerdeskundigen nu al verklappen: een hittegolf zit er deze maand niet in. Integendeel, het ‘natte en koude’ weer blijft aanhouden. Vind je het maar niets? Niet getreurd: september wordt beter.

Hoewel het zonnetje zich echt wel met enige regelmaat laat zien, is het de afgelopen dagen redelijk nat geweest. En wie hoopt dat het snel weer wat droger wordt en de temperaturen omhoog schieten, moeten we helaas teleurstellen.

Tegenvallende temperaturen

Augustus lijkt volgens de 30-daagse weersverwachting dit jaar meer op herfst dan zomer. Dit heeft te maken met depressies die vanaf de Atlantische Oceaan onze kant op komen, wat gepaard gaat met een hoop neerslag. Vooral aan de kust is het raak en daar zal dan ook de meeste regen vallen. Ook de temperaturen vallen deze maand tegen. Waar het normaal gesproken zo’n 20 tot 22 graden is eind augustus, is het nu nog maar de vraag of het kwik zo hoog oploopt.

September

Toch is het gelukkig nog niet gedaan met de zomer in Nederland. Het lijkt er namelijk op dat we in september te maken krijgen met een heerlijke nazomer. De kans is in die maand vrij groot (60 procent!) dat het warmer en droger wordt dan normaal. Wij beginnen in elk geval vast met duimen, want we zijn nog láng niet klaar met die barbecues, terrasavondjes en lunchen in de zon!

