Die winterjas kan wachten: donderdag nazomeren met temperaturen tot 20 graden

Halloween staat voor de deur, de Sint is al bijna in het land en sommigen zijn zelfs al druk bezig met de invulling van de kerstdagen. Zomerse temperaturen zijn wel het laatste dat je verwacht in deze periode, maar geloof het of niet; aanstaande donderdag kan de temperatuur oplopen tot wel twintig (!) graden.

Vleugje nazomer

Op veel plekken in het zuiden van Nederland stijgt de temperatuur donderdag tot 20 graden, meldt Weeronline vandaag. Een gemiddelde middagtemperatuur voor deze tijd van het jaar is slechts 13 graden.

Zalig zuiden

Woensdag wordt het in grote delen van het land 15 tot 17 graden en in Noord-Brabant en Limburg 18 tot 19 graden. Op donderdag is het nog iets warmer met op veel plekken temperaturen van 17 tot 19 graden. In Noord-Brabant en Limburg wordt het 20 graden. Op de Wadden blijft de temperatuur met 15 tot 16 graden iets achter. Ook vrijdag en zaterdag is het met 15 tot 17 graden nog zacht. Vanaf zondag wordt het beduidend koeler.

Extreme winter?

Je bent ze hoogstwaarschijnlijk nog niet vergeten: de extreem hete dagen die we deze zomer gehad hebben. Maar komende winter kunnen we het andere uiterste verwachten. Na de komende prachtdagen is op zoek gaan naar een dikke sjaal en een warme winterjas dus toch best een goed idee.

‘Koudste in honderd jaar’

Als we Russische meteorologen mogen geloven, staat ons geen zachte winter te wachten. Sterker nog, er wordt beweerd dat de winter van 2019/2020 de koudste winter in honderd jaar wordt. Ook Franse deskundigen voorspellen een koude winter. Dit baseren ze op de lengte van de Gele Gentiaan, een plant die volgens hen kan voorspellen hoeveel sneeuw er gaat vallen. Deze zou nu al laten zien dat er een barre winter voor de deur staat met veel sneeuw.

In de regio’s midden en noord is het deze week herfstvakantie. Leerlingen in de regio zuid hadden vorige week vakantie.

Bron: ANP | Beeld: iStock