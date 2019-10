Waarom je op de motorkap moet kloppen vóórdat je in de auto stapt

Je stopt nog snel wat spullen in de kofferbak, trekt de deur open en kruipt achter het stuur. Vervolgens doe je je gordel om, start je de auto en vertrek je. Zo gaat het er meestal aan toe als je een ritje gaat maken, maar er is één handeling die je vanaf nu niet meer mag vergeten. Namelijk een aantal keer kloppen op de motorkap voordat je instapt.

Sinds een aantal weken is de herfst officieel van start gegaan en komt het geregeld weer met bakken uit de lucht. De kans is dan ook groot dat je vaker de auto pakt dan de fiets. En ook voor katten zijn auto’s met dit weer verleidelijker. De viervoeters kruipen maar al te graag onder de motorkap nu de temperaturen dalen.

Opwarmen

Dierenambulance Brabant Zuid-Oost heeft dan ook een duidelijke waarschuwing voor automobilisten: “Klop voordat je in je auto stapt altijd even op de motorkap en luister of je geen gemiauw hoort”, wordt geschreven op Facebook. “De nachten worden kouder, de dagen natter en katten en vooral kittens kruipen graag onder warme autokappen om op te warmen.”

Bevrijd

De medewerkers van de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost hebben deze week al meerdere keren een kitten aangetroffen onder de motorkap van een auto. In het eerste geval lukte het de melder niet zelf om het katje te bevrijden, maar kregen de professionals het dier er “met behulp van heel wat buig- en losmaakwerk en een dosis creativiteit en vooral doorzettingsvermogen” toch uit. In het andere geval slaagden de melders erin om de viervoeter te redden voordat de medewerkers van de Dierenambulance gearriveerd waren.

Bellen

Gelukkig zijn dit dus twee succesverhalen, maar, zo waarschuwt de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost: “Zoiets kan natuurlijk ook heel wat slechter aflopen.” Tref je nou zelf een kitten aan onder de motorkap maar lukt het je niet om ‘m eruit te krijgen? “Dan kun je altijd de dierenambulance bellen.”

