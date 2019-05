Pas op! Eerste gevaarlijke ‘monsterwesp’ van het jaar gespot in Brabant

Het zonnetje breekt langzaam maar zeker door. En dat betekent niet alleen dat alles mooi in bloei staat, maar óók dat er steeds meer insecten te zien zijn. In het Brabantse Raamsdonk is een gevaarlijk exemplaar gespot, namelijk een Aziatische hoornaar, die beter bekend is als de ‘monsterwesp’.

De Aziatische hoornaar werd voor het eerst in Nederland geconstateerd in 2017, en is er volgens de Platform Stop Invasieve Exoten sinds dat moment nog nooit zo vroeg in het jaar bij geweest. “Dit jaar is het eerste exemplaar opvallend vroeg gevonden”, vertelt Wilfred Reinhold van de stichting. “Een imker zag het dier bij zijn bijenkast rondvliegen, ving hem, deed hem in een potje, maakte een foto en meldde het op Waarneming.nl.” De melding werd daar door deskundigen bevestigd. Reinhold: “Dankzij deze alerte burger kan de provincie Noord-Brabant nu snel aan de slag om het nest op te sporen en te vernietigen.”

Wees alert

Omdat de zogenaamde ‘monsterwesp’ veel bijen en andere insecten eten en daarbij een concurrent voor de Europese hoornaar zijn, is het van belang dat ze bestreden worden. Er wordt gewaarschuwd voor meer Aziatische hoornaars de komende tijd. Vanuit Platform Stop Invasieve Exoten klinkt het: “Wees alert en meld ze op Waarneming.nl. Het liefst met foto.”

Zo herken je ze

Hoe je de beestjes herkent? ‘Monsterwespen’ zijn maar liefst 2 centimeter lang en daardoor haast niet te missen. Daarnaast hebben ze een zwart achterlijf met aan het eind een oranje band.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock