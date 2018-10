Heftig: politie arresteert moeder die haar baby probeerde te verkopen via Instagram

Mensen die hun reisfoto’s delen, anderen die hun carrière in beeld brengen: tegenwoordig kom je van alles tegen op social media. Maar helaas ontstaan er ook steeds meer accounts die voor bizarre doeleinden worden gebruikt. Zo heeft de Indonesische politie er nu eentje ontdekt waarop baby’s werden verhandeld.

Op Instagram kom je weleens foto’s tegen waarbij je wordt doorverwezen naar een webshop van bijvoorbeeld een kleding- of interieurmerk, maar bij dit account werd heel iets anders verkocht. The Guardian schrijft namelijk dat er een pagina is ontdekt waar baby’s te koop aangeboden, wat heeft geleid tot meerdere arrestaties.

850 euro

De Indonesische politie heeft de beheerder van het account, een potentiële koper, een 22-jarige vrouw die haar baby aanbood én een mogelijk betrokken verloskundige aangehouden. De agenten kwamen deze mensen op het spoor door zich voor te doen als een geïnteresseerde in een van de aangeboden kinderen. De betreffende baby werd aangeboden voor 15 miljoen roepies, omgerekend zo’n 850 euro.

15 jaar cel

Het Instagramaccount vulde zich in eerste instantie met foto’s van zwangere vrouwen die hun nog ongeboren kind ter adoptie aanboden. Waren de baby’s eenmaal geboren, dan verscheen er ook een kiekje van hen op de pagina. Op deze manier zouden er zeker drie baby’s verkocht zijn, zo meldt de Indonesische politie. Als de vier inderdaad schuldig worden bevonden, hangt hen een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd.

Organisatie

Hoe het kan dat Instagram deze handel over het hoofd heeft kunnen zien? De beheerder van het account speelde het op zo’n manier dat het leek alsof hij van een organisatie was die advies geeft aan jonge, ongetrouwde en zwangere vrouwen.

