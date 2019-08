En dan breekt je hart: moeder geeft leven voor baby tijdens schietpartij El Paso

Afgelopen weekend zijn de Verenigde Staten opgeschrikt door meerdere dodelijke schietpartijen. Zo schoot een 24-jarige man negen mensen (onder wie zijn eigen zus) dood in een uitgaanswijk in Dayton, Ohio, en kwamen twintig mensen om het leven in El Paso, Texas. Daar opende een 21-jarige jongen het vuur in een Walmart-filiaal. In totaal raakten nog eens 52 mensen gewond.

Een leven voor een leven

De Amerikaanse Jordan Anchondo was op dat moment in die Walmart aanwezig met haar pasgeboren zoontje Paul. De 25-jarige moeder beschermde het kindje met haar lichaam tegen de kogels, waarna ze zelf overleed. Daarmee redde ze het leven van haar twee maanden oude baby.

‘Ze gaf alles voor die kinderen’

De 19-jarige zus van Jordan vertelt aan CNN dat haar neefje is opgenomen in het ziekenhuis. “Hij heeft botbreuken. De artsen zeiden dat dat waarschijnlijk is gekomen doordat mijn zus hem probeerde te beschermen.” De tiener vervolgt: “Hij leeft omdat zij haar leven voor hem heeft gegeven. Ze was geweldig. Als ze een kamer binnenkwam, vulde ze die helemaal met haar geweldige persoonlijkheid. En ze was een geweldige moeder. Ze gaf alles voor die kinderen. Zelfs haar leven.”

Brok in je keel

De man van Jordan, Andre, was ook aanwezig in het winkelcentrum. Ook hij overleefde de terroristische aanslag niet, vertelt de familie van het jonge stel, dat vorig jaar trouwde, aan Amerikaanse media. Jordan en haar man Andre hadden naast de pasgeboren Paul nog twee andere jonge kinderen voor wie ze schoolspullen aan het kopen waren in het winkelcentrum.

Jordan Jamrowski Anchondo, 25, is the first victim killed in the El Paso Walmart shooting to be identified. The mother of 3, who was married in 2018, died while shielding her infant son, her family says: https://t.co/6mm7iPAAWW pic.twitter.com/OIvYBFFicF — Tom Cleary (@tomwcleary) August 4, 2019

Bron: Libelle | Beeld: ANP