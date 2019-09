Gemist: ‘Miljoenenjacht’-winnares trekt hilarisch vies gezicht en gaat viral

Na het Journaal en Studio Sport was de Postcode Loterij Miljoenenjacht gisteravond het best bekeken programma van de avond met 1,488 miljoen kijkers. Die zagen hoe Barbara uit Amsterdam er aan het eind van de avond met 132.000 euro vandoor ging. Ook zagen zij hoe deze winnares vervolgens een vies gezicht trok toen ze haar overwinning mocht vieren met een glaasje champagne.

“Gatverredamme, Champagne!”

Terwijl Linda de Mol nog vrolijk de kijkers uitzwaaide, ging de winnares die naast haar in beeld stond van de champagne proeven. En gatverredamme, dat was duidelijk niet haar favoriete drankje. Het fragment was in no-time al 24 duizend keer bekeken op Twitter, dus we zijn benieuwd of Barbara naast 132.000 euro ook de 132.000 viral views haalt.

De tekst gaat verder onder de tweet.

When you 132.000 euro wint maar de champagne tegenvalt #miljoenenjacht pic.twitter.com/yGDdqRrGEI — Victor Hopman (@vic23) September 15, 2019

Lees ook

‘Miljoenenjacht’ trapt af bij SBS6 en het is weer ouderwets genieten

Twitterhit

Twitteraars zaten de hele avond al de draak te steken met het nogal norse voorkomen van de deelneemster. De meeste daarvan zijn niet voor herhaling vatbaar, behalve de onderstaande dan. De prijs van 132.000 euro kwam uiteindelijk nog als een verrassing, nadat Barbara eerder op de avond al snel vrijwel alle grote bedragen had weggespeeld.

De hele aflevering (met aan het eind het vieze gezicht) kun je hier terugkijken. Hieronder zie je hoe Barbara ondanks veel ongeluk toch nog met ene fijn bedrag naar huis gaat:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still