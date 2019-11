McDonald’s zet feestdagen-favoriet weer op het menu: de truffelburger is terug!

Truffel alleen iets voor in chique restaurants? Think again. Vorig jaar schitterde ‘ie bij McDonald’s op het menu: de Maestro Truffel Deluxe-burger. De fancy vette hap was zo’n enorme hit, dat we er ook de komende feestdagen van kunnen genieten. Maar da’s nog lang niet alles.

Water in je mond

Allereerst onze excuses voor het instant hongergevoel en de hoeveelheid ‘water in je mond’ – we gaan er vanuit dat je hier net zo hard op gaat als wij op de redactie. Gelukkig kun je die honger snel stillen: de Maestro Truffel Deluxe is vanaf vandaag weer tijdelijk verkrijgbaar, tot 6 januari 2020.

Even ontleden

De burger bestaat uit een heerlijk broodje met twee Angus rundvleesburgers, truffelsaus, gerijpte cheddarkaas, rucola, bacon en uitjes. Er zit 3 procent echte zwarte truffel op, zo meldt McDonald’s zelf. ‘Een luxe burger voor de feestmaanden’, aldus een woordvoerder van de McDonald’s. een behoorlijk apparaat, maar man, man, man, wat is dit zálig.

Lees ook

Meer lekkers in petto

En dat is niet alles. Er staan meer lekkere nieuwe dingen op het wintermenu van de fastfoodketen. Wat dacht je van een éxtra luxe milkshake, met slagroom en chocoladesaus erop? Je kunt kiezen uit de smaken aardbei, banaan, vanille en chocolade. En als je dan toch aan het snoepen bent, pik dan meteen de nieuwe McFlurry effe mee. Want óók Chocolade Karamel-Zeezout-Flurry is terug van weggeweest!.

