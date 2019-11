Baal je van de verlaagde maximumsnelheid? Wedden, straks ben je juist snéller thuis

De kogel is door de kerk: het kabinet gaat de maximumsnelheid op snelwegen definitief verlagen van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur. Betekent dit dat we in de toekomst langer over de reis naar ons werk doen? Verrassend genoeg… niet.

Slow spits?

De maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen waar nu 130 wordt gereden, gaat omlaag naar 100 kilometer per uur. Tussen 7 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends mag er nog wel 130 worden gereden, maar van en naar het werk moeten we onze snelheid dus aanpassen. Na het nieuws zijn veel mensen direct aan het rekenen geslagen, met – qua reistijd – weinig opbeurende uitkomsten.

Botsingen

Onterecht, zo schijnt. Deze snelheidsverlaging zorgt er namelijk níet voor dat je straks later thuis bent. Doordat iedereen straks maximaal 100 kilometer per uur rijdt, is de kans op botsingen kleiner. Daar heeft onderzoeksinstituut SWOV aanwijzingen voor. Dit komt onder andere doordat het verschil in snelheid tussen auto’s en vrachtwagens minder groot wordt. Doordat er straks waarschijnlijk minder aanrijdingen zijn, zijn er ook weer minder opstoppingen en dus minder file’s.

Files

Daarnaast rijden automobilisten bij een lagere maximumsnelheid ook met een constantere snelheid waardoor de doorstroming beter zal zijn. De tijd die je in de toekomst dus niet in de file staat, maakt de tijd die je verliest met de snelheidsverlaging weer goed.

Bron: Libelle | Beeld: iStock